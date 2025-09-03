Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали Украину страной победившего сатанизма - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kiev-2039414913.html
В Госдуме назвали Украину страной победившего сатанизма
В Госдуме назвали Украину страной победившего сатанизма - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме назвали Украину страной победившего сатанизма
Киев не успокоится пока не разорвет последнюю ниточку, связывающую Украину с Россией, которой является Украинская православная церковь (УПЦ), заявил вице-спикер РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:07:00+03:00
2025-09-03T16:07:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
петр толстой
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Киев не успокоится пока не разорвет последнюю ниточку, связывающую Украину с Россией, которой является Украинская православная церковь (УПЦ), заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Во вторник глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести сообщил, что служба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую возглавляет предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). "Общая вера, носителем которой является УПЦ, — единственная еще живая ниточка, связывающая с Россией народ, забывший свою историю. Они не успокоятся, пока эту связь не разорвут", - написал Толстой в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украина — это страна победившего сатанизма, те же силы, которые бросают в тюрьму митрополитов, отбирают и разрушают храмы, "пакуют" священников в "черные воронки" военкоматов, глумятся над верующими и мощами святых, весело крутят ручку мясорубки, увлекающей миллионы украинцев. "Каждого живодера киевской банды, всех её прихлебателей, ждет свой фонарь. И что печальнее для них — Божий суд, от которого не спрятаться и не откупиться. Эта власть обречена, наказание — лишь вопрос времени", - подытожил вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20250903/vsu-2039391990.html
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039157855.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, петр толстой, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Киев, Петр Толстой, Госдума РФ
В Госдуме назвали Украину страной победившего сатанизма

Толстой заявил, что Киев не успокоится, пока полностью не разорвет связь с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Киев не успокоится пока не разорвет последнюю ниточку, связывающую Украину с Россией, которой является Украинская православная церковь (УПЦ), заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Во вторник глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести сообщил, что служба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую возглавляет предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Украинская молодежь не заключает массово контракты с ВСУ, заявили в Раде
Вчера, 14:52
"Общая вера, носителем которой является УПЦ, — единственная еще живая ниточка, связывающая с Россией народ, забывший свою историю. Они не успокоятся, пока эту связь не разорвут", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Украина — это страна победившего сатанизма, те же силы, которые бросают в тюрьму митрополитов, отбирают и разрушают храмы, "пакуют" священников в "черные воронки" военкоматов, глумятся над верующими и мощами святых, весело крутят ручку мясорубки, увлекающей миллионы украинцев.
"Каждого живодера киевской банды, всех её прихлебателей, ждет свой фонарь. И что печальнее для них — Божий суд, от которого не спрятаться и не откупиться. Эта власть обречена, наказание — лишь вопрос времени", - подытожил вице-спикер Госдумы.
Спасо-Преображенский собор в Чернигове - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Украине подали иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ
2 сентября, 16:23
 
В миреУкраинаРоссияКиевПетр ТолстойГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала