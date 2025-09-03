https://ria.ru/20250903/kiev-2039414913.html
В Госдуме назвали Украину страной победившего сатанизма
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Киев не успокоится пока не разорвет последнюю ниточку, связывающую Украину с Россией, которой является Украинская православная церковь (УПЦ), заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Во вторник глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести сообщил, что служба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую возглавляет предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). "Общая вера, носителем которой является УПЦ, — единственная еще живая ниточка, связывающая с Россией народ, забывший свою историю. Они не успокоятся, пока эту связь не разорвут", - написал Толстой в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украина — это страна победившего сатанизма, те же силы, которые бросают в тюрьму митрополитов, отбирают и разрушают храмы, "пакуют" священников в "черные воронки" военкоматов, глумятся над верующими и мощами святых, весело крутят ручку мясорубки, увлекающей миллионы украинцев. "Каждого живодера киевской банды, всех её прихлебателей, ждет свой фонарь. И что печальнее для них — Божий суд, от которого не спрятаться и не откупиться. Эта власть обречена, наказание — лишь вопрос времени", - подытожил вице-спикер Госдумы.
