В Москве пенсионера обвинили в попытке устроить теракт с помощью дронов
10:57 03.09.2025
В Москве пенсионера обвинили в попытке устроить теракт с помощью дронов
В Москве пенсионера обвинили в попытке устроить теракт с помощью дронов - РИА Новости, 03.09.2025
В Москве пенсионера обвинили в попытке устроить теракт с помощью дронов
Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.09.2025
происшествия
россия
степан бандера
тризуб
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассматривает дело Андрея Евсеева, обвиняемого в попытке организовать теракт", - сказали в суде. Помимо этого, ему также предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Незаконный оборот оружия", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление оружия", "Побои". Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, в июне прошлого года Евсеева задержали за футболку с символикой украинской националистической организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и на 10 суток арестовали за демонстрацию нацистской символики. После этого полицейские провели у него дома обыск и обнаружили переделанные под стрельбу боевыми патронами три пистолета. Переделывал он их из списанного пистолета Макарова, револьвера "Наган" образца 1895 года и сигнального револьвера Smersh. Помимо оружия, у него были изъяты множество технических средств, квадракоптеры, флаги иных государств. Также при нем обнаружили "электронные носители, где имеется связь с представителями экстремистских организаций". В итоге против мужчины возбудили уголовное дело сначала за незаконный оборот оружия, затем за его изготовление, а впоследствии добавились и остальные статьи. После задержания он в полном объеме признал вину, заявил, что раскаивается, сотрудничает со следствием, "злого умысла на совершение преступлений не имел, просто хранил все дома, никому не показывал". Однако это не спасло его от ареста.
россия
происшествия, россия, степан бандера, тризуб
Происшествия, Россия, Степан Бандера, Тризуб
В Москве пенсионера обвинили в попытке устроить теракт с помощью дронов

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассматривает дело Андрея Евсеева, обвиняемого в попытке организовать теракт", - сказали в суде.
Помимо этого, ему также предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Незаконный оборот оружия", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление оружия", "Побои".
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, в июне прошлого года Евсеева задержали за футболку с символикой украинской националистической организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и на 10 суток арестовали за демонстрацию нацистской символики. После этого полицейские провели у него дома обыск и обнаружили переделанные под стрельбу боевыми патронами три пистолета. Переделывал он их из списанного пистолета Макарова, револьвера "Наган" образца 1895 года и сигнального револьвера Smersh. Помимо оружия, у него были изъяты множество технических средств, квадракоптеры, флаги иных государств. Также при нем обнаружили "электронные носители, где имеется связь с представителями экстремистских организаций".
В итоге против мужчины возбудили уголовное дело сначала за незаконный оборот оружия, затем за его изготовление, а впоследствии добавились и остальные статьи.
После задержания он в полном объеме признал вину, заявил, что раскаивается, сотрудничает со следствием, "злого умысла на совершение преступлений не имел, просто хранил все дома, никому не показывал". Однако это не спасло его от ареста.
