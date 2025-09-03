Спонсоры Киева в Европе отвергают компромиссы по Украине, заявила Захарова
Захарова: Киев отвергает возможность компромиссов по украинскому урегулированию
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Киев и его европейские спонсоры отвергают возможность каких-либо компромиссов по украинскому урегулированию вопреки искренне заинтересованной в разрешении конфликта администрации президента США Дональда Трампа и действиям самого американского лидера, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на посреднические усилия администрации Трампа и его личные усилия - я думаю, что нет сомнения в том, что они демонстрируют искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса, - но, несмотря на это, киевский режим, и, конечно, его западноевропейские, натоцентричные спонсоры саму кооперабельность необходимую не демонстрируют. Во-первых, они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов", - сказала она.
