Спонсоры Киева в Европе отвергают компромиссы по Украине, заявила Захарова

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Киев и его европейские спонсоры отвергают возможность каких-либо компромиссов по украинскому урегулированию вопреки искренне заинтересованной в разрешении конфликта администрации президента США Дональда Трампа и действиям самого американского лидера, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несмотря на посреднические усилия администрации Трампа и его личные усилия - я думаю, что нет сомнения в том, что они демонстрируют искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса, - но, несмотря на это, киевский режим, и, конечно, его западноевропейские, натоцентричные спонсоры саму кооперабельность необходимую не демонстрируют. Во-первых, они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

