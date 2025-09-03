https://ria.ru/20250903/khotsenko-2039348196.html

Хоценко провел комиссию по восстановлению прав омских дольщиков

ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по восстановлению прав дольщиков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В Омской области продолжается работа по решению проблем обманутых граждан. Губернатор Виталий Хоценко провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов. На данный момент в регионе насчитывается 14 проблемных домов. Еще 4 вошли в региональный план по восстановлению прав граждан. "Работа в этом направлении ведется последовательно и охватывает все доступные механизмы – от достройки жилых объектов с привлечением федерального финансирования и инвесторов до предоставления компенсаций. Регулярно проводятся выездные комиссионные проверки совместно с прокуратурой для оценки темпов работ на объектах возобновленного строительства и степени их готовности", - сообщили в пресс-службе. На заседаниях комиссии детально разбирается ситуация по каждому из проблемных домов, после чего подрядчикам, отраслевым ведомствам и ресурсным организациям поручают меры по устранению нарушений. "В 2025 году из федерального реестра исключены два дома, дольщики которых смогли реализовать свои права. На сегодняшний день строительство ведется на шести проблемных объектах, рассчитанных почти на тысячу участников долевого строительства", - добавили в пресс-службе. На данный момент ведется поиск инвесторов, средства которых направляются в бюджет региона для решения проблем дольщиков; осуществляется продажа имущества застройщиков-банкротов; предоставляются региональные меры поддержки. К сегодняшнему дню определена модель решений по каждому проблемному дому.

