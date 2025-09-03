Рейтинг@Mail.ru
Хоценко провел комиссию по восстановлению прав омских дольщиков
Омская область
Омская область
 
12:55 03.09.2025
Хоценко провел комиссию по восстановлению прав омских дольщиков
Хоценко провел комиссию по восстановлению прав омских дольщиков - РИА Новости, 03.09.2025
Хоценко провел комиссию по восстановлению прав омских дольщиков
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по восстановлению прав дольщиков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 03.09.2025
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по восстановлению прав дольщиков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В Омской области продолжается работа по решению проблем обманутых граждан. Губернатор Виталий Хоценко провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов. На данный момент в регионе насчитывается 14 проблемных домов. Еще 4 вошли в региональный план по восстановлению прав граждан. "Работа в этом направлении ведется последовательно и охватывает все доступные механизмы – от достройки жилых объектов с привлечением федерального финансирования и инвесторов до предоставления компенсаций. Регулярно проводятся выездные комиссионные проверки совместно с прокуратурой для оценки темпов работ на объектах возобновленного строительства и степени их готовности", - сообщили в пресс-службе. На заседаниях комиссии детально разбирается ситуация по каждому из проблемных домов, после чего подрядчикам, отраслевым ведомствам и ресурсным организациям поручают меры по устранению нарушений. "В 2025 году из федерального реестра исключены два дома, дольщики которых смогли реализовать свои права. На сегодняшний день строительство ведется на шести проблемных объектах, рассчитанных почти на тысячу участников долевого строительства", - добавили в пресс-службе. На данный момент ведется поиск инвесторов, средства которых направляются в бюджет региона для решения проблем дольщиков; осуществляется продажа имущества застройщиков-банкротов; предоставляются региональные меры поддержки. К сегодняшнему дню определена модель решений по каждому проблемному дому.
омская область
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко провел комиссию по восстановлению прав омских дольщиков

Губернатор Хоценко провел комиссию по восстановлению прав омских дольщиков

Комиссия по восстановлению прав омских дольщиков
Комиссия по восстановлению прав омских дольщиков - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Омской области
Комиссия по восстановлению прав омских дольщиков
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по восстановлению прав дольщиков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В Омской области продолжается работа по решению проблем обманутых граждан. Губернатор Виталий Хоценко провел заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов. На данный момент в регионе насчитывается 14 проблемных домов. Еще 4 вошли в региональный план по восстановлению прав граждан.
"Работа в этом направлении ведется последовательно и охватывает все доступные механизмы – от достройки жилых объектов с привлечением федерального финансирования и инвесторов до предоставления компенсаций. Регулярно проводятся выездные комиссионные проверки совместно с прокуратурой для оценки темпов работ на объектах возобновленного строительства и степени их готовности", - сообщили в пресс-службе.
На заседаниях комиссии детально разбирается ситуация по каждому из проблемных домов, после чего подрядчикам, отраслевым ведомствам и ресурсным организациям поручают меры по устранению нарушений.
"В 2025 году из федерального реестра исключены два дома, дольщики которых смогли реализовать свои права. На сегодняшний день строительство ведется на шести проблемных объектах, рассчитанных почти на тысячу участников долевого строительства", - добавили в пресс-службе.
На данный момент ведется поиск инвесторов, средства которых направляются в бюджет региона для решения проблем дольщиков; осуществляется продажа имущества застройщиков-банкротов; предоставляются региональные меры поддержки. К сегодняшнему дню определена модель решений по каждому проблемному дому.
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
