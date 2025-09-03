Рейтинг@Mail.ru
Вакцинация от гриппа стартовала в подмосковных Химках
13:56 03.09.2025
Вакцинация от гриппа стартовала в подмосковных Химках
Вакцинация от гриппа стартовала в подмосковных Химках
В Химкинской клинической больнице началась вакцинация от гриппа, прививки доступны детям и взрослым, сообщает пресс-служба администрации округа.
2025-09-03T13:56:00+03:00
2025-09-03T13:56:00+03:00
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Химкинской клинической больнице началась вакцинация от гриппа, прививки доступны детям и взрослым, сообщает пресс-служба администрации округа. В Химках используют две отечественные вакцины: "Совигрипп", которая защищает от трех штаммов вируса, и четырехвалентная "Ультрикс квадри". При этом "Ультрикс квадри" подходит для детей с шестимесячного возраста. Эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян пояснил, что прививка — это надежный способ укрепить иммунитет и снизить риски серьезных осложнений, особенно у пожилых людей и детей. "Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, что позволяет организму эффективно противостоять вирусу к началу пика заболеваемости, который обычно приходится на начало зимы", — приводит пресс-служба слова Айвазяна. В ведомстве объясняют, что прививки от гриппа не гарантируют защиту на 100%. Но это не значит, что прививаться не надо: у вакцинированных людей вероятность заболеть как минимум в два раза ниже. Пренебрегать риском не стоит, так как грипп иногда вызывает тяжелые осложнения. Прививка значительно облегчает течение болезни и снижает вероятность развития осложнений. "Вакцинация от гриппа – важный шаг в заботе о здоровье каждого жителя Химок. Она помогает защитить особенно уязвимые группы населения – детей и пожилых людей, снижая нагрузку на медицинскую систему в сезон обострения заболеваний. Призываю всех не откладывать и пройти вакцинацию, чтобы сохранить здоровье своей семьи и близких", – сказала депутат, председатель совета медицинских сестер Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова, ее цитирует пресс-служба. Перед прививкой каждый пациент проходит обязательный осмотр у терапевта или педиатра. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
2025
Вакцинация от гриппа стартовала в подмосковных Химках

Вакцинация от гриппа началась в Химкинской клинической больнице

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Химкинской клинической больнице началась вакцинация от гриппа, прививки доступны детям и взрослым, сообщает пресс-служба администрации округа.
В Химках используют две отечественные вакцины: "Совигрипп", которая защищает от трех штаммов вируса, и четырехвалентная "Ультрикс квадри". При этом "Ультрикс квадри" подходит для детей с шестимесячного возраста.
Эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян пояснил, что прививка — это надежный способ укрепить иммунитет и снизить риски серьезных осложнений, особенно у пожилых людей и детей.
"Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, что позволяет организму эффективно противостоять вирусу к началу пика заболеваемости, который обычно приходится на начало зимы", — приводит пресс-служба слова Айвазяна.
В ведомстве объясняют, что прививки от гриппа не гарантируют защиту на 100%. Но это не значит, что прививаться не надо: у вакцинированных людей вероятность заболеть как минимум в два раза ниже. Пренебрегать риском не стоит, так как грипп иногда вызывает тяжелые осложнения. Прививка значительно облегчает течение болезни и снижает вероятность развития осложнений.
"Вакцинация от гриппа – важный шаг в заботе о здоровье каждого жителя Химок. Она помогает защитить особенно уязвимые группы населения – детей и пожилых людей, снижая нагрузку на медицинскую систему в сезон обострения заболеваний. Призываю всех не откладывать и пройти вакцинацию, чтобы сохранить здоровье своей семьи и близких", – сказала депутат, председатель совета медицинских сестер Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова, ее цитирует пресс-служба.
Перед прививкой каждый пациент проходит обязательный осмотр у терапевта или педиатра. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
