Хегсет опроверг слухи, что видео уничтожения лодки наркоторговцев создал ИИ
Хегсет опроверг слухи, что видео уничтожения лодки наркоторговцев создал ИИ
Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утверждения, что видео, на котором американские военные уничтожают лодку предполагаемых наркоторговцев из Венесуэллы, было... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:14:00+03:00
2025-09-03T19:14:00+03:00
2025-09-03T19:14:00+03:00
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утверждения, что видео, на котором американские военные уничтожают лодку предполагаемых наркоторговцев из Венесуэллы, было создано при помощи искусственного интеллекта. "Могу сказать, это точно не искусственный интеллект. Я смотрел в прямом эфире", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооружённую авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
