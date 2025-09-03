Рейтинг@Mail.ru
Хегсет опроверг слухи, что видео уничтожения лодки наркоторговцев создал ИИ
19:14 03.09.2025
Хегсет опроверг слухи, что видео уничтожения лодки наркоторговцев создал ИИ
в мире
венесуэла
каракас
сша
пит хегсет
марко рубио
николас мадуро
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утверждения, что видео, на котором американские военные уничтожают лодку предполагаемых наркоторговцев из Венесуэллы, было создано при помощи искусственного интеллекта. &quot;Могу сказать, это точно не искусственный интеллект. Я смотрел в прямом эфире&quot;, - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооружённую авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
венесуэла
каракас
сша
в мире, венесуэла, каракас, сша, пит хегсет, марко рубио, николас мадуро, министерство обороны сша
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Пит Хегсет, Марко Рубио, Николас Мадуро, Министерство обороны США
Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утверждения, что видео, на котором американские военные уничтожают лодку предполагаемых наркоторговцев из Венесуэллы, было создано при помощи искусственного интеллекта.
"Могу сказать, это точно не искусственный интеллект. Я смотрел в прямом эфире", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

США пригрозили венесуэльским наркоторговцам новыми ударами
Вчера, 15:26
Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес позднее заявил, что видео американского удара демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооружённую авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна
Вчера, 07:37
 
В мире Венесуэла Каракас США Пит Хегсет Марко Рубио Николас Мадуро Министерство обороны США
 
 
