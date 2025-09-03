https://ria.ru/20250903/kchr-2039472463.html

Суд изъял в доход государства имущество экс-главы правительства КЧР

2025-09-03T18:00:00+03:00

2025-09-03T18:00:00+03:00

2025-09-03T18:02:00+03:00

москва

ставропольский край

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

россия

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его родственников, в том числе Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий "Елизавета - Минеральные воды", агрофирму "Село им. Г. В. Кайшева" и другие объекты недвижимости, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил исковые требования", - сказал собеседник агентства.Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом. В иске они просили обратить в доход государства имущество бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его родственников.Представители прокуратуры заявили в суде, что Кайшев, став чиновником вопреки антикоррпуционному законодательству, продолжил коммерческую деятельность.Так, прокурор объяснил, что он, будучи единственным собственником сельскохозяйственного производственного комбината "Ворошилово", путем фиктивных договоров дарения оформил земли на своих родственников. Впоследствии была создана агрофирма "Село имени Ворошилова", в дальнейшем переименованная в "Село имени Г. В. Кайшева". Таким образом, разъясняла прокурор, он оформил госактивы. Кроме того, он стал фактическим владельцем Пятигорского молочного комбината, главой которого были его племянница и Воронцов.Прокуратура указывала, что в период нахождения во власти он продолжал руководство предприятиями. Также он "присвоил пятигорский ипподром и его участок в 42 гектара", имущество которого было продано ООО "Насиб", во главе фирмы стояли супруга и сын, отмечала прокуратура.Кайшев продолжил участие в организации скачек, он также "захватил имущество рядом стоящего санатория, переименованного в "Минеральные воды - Елизавета" в честь его внучки. В иске говорилось о том, что "по искусственно созданным долгам было инициировано банкротство, в ходе которого активы были переоформлены на жену и дочь, а 100% долей были проданы Кайшевой всего за 10 тысяч рублей". Таким образом, Кайшев владел и управлял коммерческими структурами, вопреки законодательству о противодействии коррупции. За время работы на госслужбе он приобретал дорогостоящее имущество, несмотря на то, что его доход составлял всего 499 тысяч рублей.В качестве аргументов несоответствия доходов и расходов прокурор привела пример с кредитом его супруги на 800 тысяч долларов, который был погашен через месяц после получения денег.Многочисленные объекты недвижимости в Ставропольском крае были оформлены на его родственников по договору дарения.Защита в свою очередь указала, что оценочная экспертиза не проводилась, без этого рыночную стоимость имущества "в принципе невозможно установить", так как это единственные в своем роде предприятия.Адвокаты в прениях сторон обращали внимание суда на то, что прокурор не представил доказательства, кем именно были совершены коррупционные преступления, просили суд отказать в удовлетворении иска.Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ через суд требует обратить в доход государства шесть компаний, а также недвижимость и транспортные средства Кайшева стоимостью 41,9 миллиарда рублей. Из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что ответчиками выступают экс-председатель правительства Карачаево-Черкесской Республики (в 2008-2010 годах) Владимир Кайшев, Нурет, Елена, Юрий Кайшевы, Ирина Леонова, Артем Мачульский и ООО "Понтос Плаза".

москва

ставропольский край

россия

2025

