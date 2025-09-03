В Москве испытали первый беспилотный пассажирский катер

Рейтинг@Mail.ru
15:14 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" провела тест-драйв первого пассажирского беспилотного катера в водах Москвы-реки в преддверии форума "Цифровая транспортация", передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры на борту в течение 20 минут наблюдали за автономной работой катера. Он подруливал, ускорялся и замедлялся в дистанционном режиме. Также была продемонстрирована технология аварийного управления. Даже при полной потери связи и сигнала GPS оператор может отвезти судно в безопасное место. Помимо перевозки пассажиров, судно может самостоятельно проводить и картографирование водоемов, измерять глубину, следить за качеством воды и выполнять иные функции. В перспективе такие суда смогут сопровождать ледоколы и работать в полностью автоматизированных портах. Катер, разработанный в Российском университете транспорта по заказу Минтранса РФ на базе отечественного шестиместного судна "Волжанка", способен работать как в режиме дистанционного управления с берега, так и полностью автономно, следуя заданному маршруту. Один оператор может управлять только одним катером, однако в перспективе может следить и за несколькими. При этом, по словам капитана корабля, с учетом нехватки кадров в отрасли развитие беспилотных технологий не заместит человека в судоходстве. На данный момент существует только одна модель такого катера, она тестовая. Массовое внедрение таких судов может произойти к 2030 году. Также технологию беспилотного управления можно перенести на другие типы кораблей. "Наш тест-драйв - это не просто демонстрация технологий, а часть большой программы, в рамках которой каждый может лично убедиться, что беспилотный транспорт уже стал частью нашей жизни: он безопасен, удобен и работает здесь и сейчас", - поделилась директор ассоциации Полина Давыдова.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" провела тест-драйв первого пассажирского беспилотного катера в водах Москвы-реки в преддверии форума "Цифровая транспортация", передает корреспондент РИА Новости.
Пассажиры на борту в течение 20 минут наблюдали за автономной работой катера. Он подруливал, ускорялся и замедлялся в дистанционном режиме. Также была продемонстрирована технология аварийного управления. Даже при полной потери связи и сигнала GPS оператор может отвезти судно в безопасное место.
Помимо перевозки пассажиров, судно может самостоятельно проводить и картографирование водоемов, измерять глубину, следить за качеством воды и выполнять иные функции. В перспективе такие суда смогут сопровождать ледоколы и работать в полностью автоматизированных портах.
Катер, разработанный в Российском университете транспорта по заказу Минтранса РФ на базе отечественного шестиместного судна "Волжанка", способен работать как в режиме дистанционного управления с берега, так и полностью автономно, следуя заданному маршруту.
Один оператор может управлять только одним катером, однако в перспективе может следить и за несколькими. При этом, по словам капитана корабля, с учетом нехватки кадров в отрасли развитие беспилотных технологий не заместит человека в судоходстве.
На данный момент существует только одна модель такого катера, она тестовая. Массовое внедрение таких судов может произойти к 2030 году. Также технологию беспилотного управления можно перенести на другие типы кораблей.
"Наш тест-драйв - это не просто демонстрация технологий, а часть большой программы, в рамках которой каждый может лично убедиться, что беспилотный транспорт уже стал частью нашей жизни: он безопасен, удобен и работает здесь и сейчас", - поделилась директор ассоциации Полина Давыдова.
