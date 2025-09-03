https://ria.ru/20250903/kater-2039398779.html

В Москве испытали первый беспилотный пассажирский катер

В Москве испытали первый беспилотный пассажирский катер - РИА Новости, 03.09.2025

В Москве испытали первый беспилотный пассажирский катер

Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" провела тест-драйв первого пассажирского беспилотного катера в водах Москвы-реки в преддверии форума "Цифровая... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:14:00+03:00

2025-09-03T15:14:00+03:00

2025-09-03T15:14:00+03:00

технологии

россия

gps

москва

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039397019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0452d59a6cc48278a8ca27c56190bfa8.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" провела тест-драйв первого пассажирского беспилотного катера в водах Москвы-реки в преддверии форума "Цифровая транспортация", передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры на борту в течение 20 минут наблюдали за автономной работой катера. Он подруливал, ускорялся и замедлялся в дистанционном режиме. Также была продемонстрирована технология аварийного управления. Даже при полной потери связи и сигнала GPS оператор может отвезти судно в безопасное место. Помимо перевозки пассажиров, судно может самостоятельно проводить и картографирование водоемов, измерять глубину, следить за качеством воды и выполнять иные функции. В перспективе такие суда смогут сопровождать ледоколы и работать в полностью автоматизированных портах. Катер, разработанный в Российском университете транспорта по заказу Минтранса РФ на базе отечественного шестиместного судна "Волжанка", способен работать как в режиме дистанционного управления с берега, так и полностью автономно, следуя заданному маршруту. Один оператор может управлять только одним катером, однако в перспективе может следить и за несколькими. При этом, по словам капитана корабля, с учетом нехватки кадров в отрасли развитие беспилотных технологий не заместит человека в судоходстве. На данный момент существует только одна модель такого катера, она тестовая. Массовое внедрение таких судов может произойти к 2030 году. Также технологию беспилотного управления можно перенести на другие типы кораблей. "Наш тест-драйв - это не просто демонстрация технологий, а часть большой программы, в рамках которой каждый может лично убедиться, что беспилотный транспорт уже стал частью нашей жизни: он безопасен, удобен и работает здесь и сейчас", - поделилась директор ассоциации Полина Давыдова.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027626052.html

https://ria.ru/20250815/mintrans-2035527387.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тест-драйв первого пассажирского беспилотного катера в водах Москвы-реки Первый пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв в водах Москвы-реки, передает корреспондент РИА Новости. Разработали судно в Российском университете транспорта по заказу Минтранса. Катер может работать как в режиме дистанционного управления с берега, так и полностью автономно, следуя заданному маршруту. Сейчас существует только одна модель такого катера, массовое внедрение судов может произойти к 2030-му. А тест-драйв провела ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" в преддверии профильного форума. 2025-09-03T15:14 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, gps, москва, беспилотники