КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом
КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом
2025-09-03T09:39:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен – РИА Новости. Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга победила в суперфинале Восточного экономического форума с проектом робота для социализации детей с аутизмом, сообщает правительство Камчатского края. "Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга стала победителем в суперфинале Восточного экономического форума", — уточняется в сообщении. С проектом "Робот для социализации детей с аутизмом" студенты КамГУ заняли первое место в номинации "Университетский поток" программы "ТехноВосток 2030" фонда "Сколково", проинформировали в правительстве. "Дима — первый в России антропоморфный робот с полностью русскоязычным интерфейсом, созданный специально для работы с детьми с расстройством аутистического спектра", — отметили в правительстве. При этом стоимость отечественной разработки составляет около 150 тысяч рублей, что в разы дешевле зарубежных аналогов, добавили в пресс-службе. Проект разработан выпускником КамГУ Данилой Сабировым и инженером 3D-печати Максимом Гараповым под руководством доцента Александра Рязанцева. На средства гранта будет изготовлена опытная партия из семи роботов для использования в учебном процессе и центрах социализации детей с аутизмом Камчатского края. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
