https://ria.ru/20250903/kamgu-2039286248.html

КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом

КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом - РИА Новости, 03.09.2025

КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом

Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга победила в суперфинале Восточного экономического форума с проектом робота для... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T09:39:00+03:00

2025-09-03T09:39:00+03:00

2025-09-03T09:39:00+03:00

камчатский край

россия

владивосток

витус беринг

сколково

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039285495_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_d89fe2aebcc79e80b03fb77aee84a208.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен – РИА Новости. Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга победила в суперфинале Восточного экономического форума с проектом робота для социализации детей с аутизмом, сообщает правительство Камчатского края. "Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга стала победителем в суперфинале Восточного экономического форума", — уточняется в сообщении. С проектом "Робот для социализации детей с аутизмом" студенты КамГУ заняли первое место в номинации "Университетский поток" программы "ТехноВосток 2030" фонда "Сколково", проинформировали в правительстве. "Дима — первый в России антропоморфный робот с полностью русскоязычным интерфейсом, созданный специально для работы с детьми с расстройством аутистического спектра", — отметили в правительстве. При этом стоимость отечественной разработки составляет около 150 тысяч рублей, что в разы дешевле зарубежных аналогов, добавили в пресс-службе. Проект разработан выпускником КамГУ Данилой Сабировым и инженером 3D-печати Максимом Гараповым под руководством доцента Александра Рязанцева. На средства гранта будет изготовлена опытная партия из семи роботов для использования в учебном процессе и центрах социализации детей с аутизмом Камчатского края. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/vef-2039264894.html

https://ria.ru/20250903/vef-2039254768.html

камчатский край

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатский край, россия, владивосток, витус беринг, сколково, дальневосточный федеральный университет