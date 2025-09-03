Рейтинг@Mail.ru
КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kamgu-2039286248.html
КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом
КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом - РИА Новости, 03.09.2025
КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом
Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга победила в суперфинале Восточного экономического форума с проектом робота для... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:39:00+03:00
2025-09-03T09:39:00+03:00
камчатский край
россия
владивосток
витус беринг
сколково
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039285495_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_d89fe2aebcc79e80b03fb77aee84a208.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен – РИА Новости. Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга победила в суперфинале Восточного экономического форума с проектом робота для социализации детей с аутизмом, сообщает правительство Камчатского края. "Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга стала победителем в суперфинале Восточного экономического форума", — уточняется в сообщении. С проектом "Робот для социализации детей с аутизмом" студенты КамГУ заняли первое место в номинации "Университетский поток" программы "ТехноВосток 2030" фонда "Сколково", проинформировали в правительстве. "Дима — первый в России антропоморфный робот с полностью русскоязычным интерфейсом, созданный специально для работы с детьми с расстройством аутистического спектра", — отметили в правительстве. При этом стоимость отечественной разработки составляет около 150 тысяч рублей, что в разы дешевле зарубежных аналогов, добавили в пресс-службе. Проект разработан выпускником КамГУ Данилой Сабировым и инженером 3D-печати Максимом Гараповым под руководством доцента Александра Рязанцева. На средства гранта будет изготовлена опытная партия из семи роботов для использования в учебном процессе и центрах социализации детей с аутизмом Камчатского края. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039264894.html
https://ria.ru/20250903/vef-2039254768.html
камчатский край
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039285495_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_8b865396d6d88107e06c91a2424d4685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, россия, владивосток, витус беринг, сколково, дальневосточный федеральный университет
Камчатский край, Россия, Владивосток, Витус Беринг, Сколково, Дальневосточный федеральный университет
КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с проектом робота для детей с аутизмом

КамГУ победил в суперфинале ВЭФ с роботом для детей с аутизмом

© пресс-служба правительства Камчатского края.Робот "Дима" из КамГУ
Робот Дима из КамГУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© пресс-служба правительства Камчатского края.
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен – РИА Новости. Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга победила в суперфинале Восточного экономического форума с проектом робота для социализации детей с аутизмом, сообщает правительство Камчатского края.
"Команда Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга стала победителем в суперфинале Восточного экономического форума", — уточняется в сообщении.
ВЭФ-2025. Официальное открытие павильона Дом сокола - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На ВЭФ открыли "Дом сокола"
Вчера, 07:22
С проектом "Робот для социализации детей с аутизмом" студенты КамГУ заняли первое место в номинации "Университетский поток" программы "ТехноВосток 2030" фонда "Сколково", проинформировали в правительстве.
"Дима — первый в России антропоморфный робот с полностью русскоязычным интерфейсом, созданный специально для работы с детьми с расстройством аутистического спектра", — отметили в правительстве.
При этом стоимость отечественной разработки составляет около 150 тысяч рублей, что в разы дешевле зарубежных аналогов, добавили в пресс-службе.
Проект разработан выпускником КамГУ Данилой Сабировым и инженером 3D-печати Максимом Гараповым под руководством доцента Александра Рязанцева. На средства гранта будет изготовлена опытная партия из семи роботов для использования в учебном процессе и центрах социализации детей с аутизмом Камчатского края.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Работа форума ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Гости ВЭФ смогут увидеть триколор площадью 150 квадратных метров
Вчера, 05:38
 
Камчатский крайРоссияВладивостокВитус БерингСколковоДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала