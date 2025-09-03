Рейтинг@Mail.ru
Каллас оценила рост производственных мощностей ЕС по боеприпасам - РИА Новости, 03.09.2025
15:49 03.09.2025 (обновлено: 15:51 03.09.2025)
Каллас оценила рост производственных мощностей ЕС по боеприпасам
Евросоюз за два года в шесть раз увеличил производство боеприпасов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности и обороне. РИА Новости, 03.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Евросоюз за два года в шесть раз увеличил производство боеприпасов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности и обороне."Мы развиваем наш военный потенциал. Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов в шесть раз превышают те, что были всего два года тому назад", - сказала она.По ее словам, "то же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет".
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Евросоюз за два года в шесть раз увеличил производство боеприпасов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности и обороне.
"Мы развиваем наш военный потенциал. Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов в шесть раз превышают те, что были всего два года тому назад", - сказала она.
По ее словам, "то же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет".
