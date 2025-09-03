Каллас оценила рост производственных мощностей ЕС по боеприпасам

https://ria.ru/20250903/kallas-2039411435.html

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Евросоюз за два года в шесть раз увеличил производство боеприпасов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности и обороне."Мы развиваем наш военный потенциал. Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов в шесть раз превышают те, что были всего два года тому назад", - сказала она.По ее словам, "то же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет".

