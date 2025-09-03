Рейтинг@Mail.ru
Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kaddafi-2039243872.html
Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник
Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник - РИА Новости, 03.09.2025
Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник
Состояние здоровья сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала, находящегося в тюрьме в Ливане, стало ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости его... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T04:05:00+03:00
2025-09-03T04:05:00+03:00
в мире
ливия
ливан
сирия
ахмед каддаф ад-дам
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154859/56/1548595621_0:45:2001:1170_1920x0_80_0_0_c67988b202310328051e294205680a97.jpg
КАИР, 3 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Состояние здоровья сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала, находящегося в тюрьме в Ливане, стало ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости его родственник, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам. "Я призываю генерального секретаря ООН, всех глав государств и недавно избранного президента Ливана немедленно освободить Ганнибала. Я призываю всех юристов мира встать на его защиту, поскольку его здоровье стало ухудшаться. Необходимо пробудить совесть, чтобы защитить его. Меня удивляет молчание в этом деле", - сказал ад-Дам, являющийся двоюродным братом бывшего лидера Ливии. Политик выразил уверенность, что в конечном счете Ганнибал Каддафи будет освобожден. "Он был похищен в Сирии, в его пребывании в заключении нет никакого героизма или победы для кого-либо. Настоящей победой было бы, если бы они освободили его из тюрьмы и извинились перед ним", - подчеркнул ад-Дам. По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года. Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи. Министр юстиции в базирующемся в Бенгази правительстве, наделенном полномочиями заседающим на востоке парламентом Ливии, заявил в феврале РИА Новости о возможности "прорыва" в ближайшее время в деле Ганнибала Каддафи.
https://ria.ru/20230814/kaddafi-1889935668.html
https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html
ливия
ливан
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154859/56/1548595621_0:0:1895:1421_1920x0_80_0_0_e58e7c84d68dff97e4ed7c402f6e20a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, ливан, сирия, ахмед каддаф ад-дам, оон
В мире, Ливия, Ливан, Сирия, Ахмед Каддаф ад-Дам, ООН
Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник

Состояние здоровья находящегося в тюрьме в Ливане сына Каддафи ухудшается

© AP Photo / Abdel Magid Al FerganyПротесты в Триполи против ареста сына Муаммара Каддафи Ганнибала
Протесты в Триполи против ареста сына Муаммара Каддафи Ганнибала - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Abdel Magid Al Fergany
Протесты в Триполи против ареста сына Муаммара Каддафи Ганнибала. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 3 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Состояние здоровья сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала, находящегося в тюрьме в Ливане, стало ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости его родственник, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам.
"Я призываю генерального секретаря ООН, всех глав государств и недавно избранного президента Ливана немедленно освободить Ганнибала. Я призываю всех юристов мира встать на его защиту, поскольку его здоровье стало ухудшаться. Необходимо пробудить совесть, чтобы защитить его. Меня удивляет молчание в этом деле", - сказал ад-Дам, являющийся двоюродным братом бывшего лидера Ливии.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Ливии потребовали от властей Ливана освободить сына Каддафи
14 августа 2023, 12:58
Политик выразил уверенность, что в конечном счете Ганнибал Каддафи будет освобожден.
"Он был похищен в Сирии, в его пребывании в заключении нет никакого героизма или победы для кого-либо. Настоящей победой было бы, если бы они освободили его из тюрьмы и извинились перед ним", - подчеркнул ад-Дам.
По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.
Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи. Министр юстиции в базирующемся в Бенгази правительстве, наделенном полномочиями заседающим на востоке парламентом Ливии, заявил в феврале РИА Новости о возможности "прорыва" в ближайшее время в деле Ганнибала Каддафи.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
"Ливии больше нет". Чему научила смерть Каддафи
20 октября 2021, 08:00
 
В миреЛивияЛиванСирияАхмед Каддаф ад-ДамООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала