Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник
Состояние здоровья находящегося в тюрьме в Ливане сына Каддафи ухудшается
© AP Photo / Abdel Magid Al FerganyПротесты в Триполи против ареста сына Муаммара Каддафи Ганнибала
© AP Photo / Abdel Magid Al Fergany
Протесты в Триполи против ареста сына Муаммара Каддафи Ганнибала. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 3 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Состояние здоровья сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала, находящегося в тюрьме в Ливане, стало ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости его родственник, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам.
"Я призываю генерального секретаря ООН, всех глав государств и недавно избранного президента Ливана немедленно освободить Ганнибала. Я призываю всех юристов мира встать на его защиту, поскольку его здоровье стало ухудшаться. Необходимо пробудить совесть, чтобы защитить его. Меня удивляет молчание в этом деле", - сказал ад-Дам, являющийся двоюродным братом бывшего лидера Ливии.
В Ливии потребовали от властей Ливана освободить сына Каддафи
14 августа 2023, 12:58
Политик выразил уверенность, что в конечном счете Ганнибал Каддафи будет освобожден.
"Он был похищен в Сирии, в его пребывании в заключении нет никакого героизма или победы для кого-либо. Настоящей победой было бы, если бы они освободили его из тюрьмы и извинились перед ним", - подчеркнул ад-Дам.
По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.
Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи. Министр юстиции в базирующемся в Бенгази правительстве, наделенном полномочиями заседающим на востоке парламентом Ливии, заявил в феврале РИА Новости о возможности "прорыва" в ближайшее время в деле Ганнибала Каддафи.
"Ливии больше нет". Чему научила смерть Каддафи
20 октября 2021, 08:00