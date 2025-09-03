https://ria.ru/20250903/kaddafi-2039243872.html

Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник

Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник - РИА Новости, 03.09.2025

Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник

Состояние здоровья сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала, находящегося в тюрьме в Ливане, стало ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости его... РИА Новости, 03.09.2025

КАИР, 3 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Состояние здоровья сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала, находящегося в тюрьме в Ливане, стало ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости его родственник, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам. "Я призываю генерального секретаря ООН, всех глав государств и недавно избранного президента Ливана немедленно освободить Ганнибала. Я призываю всех юристов мира встать на его защиту, поскольку его здоровье стало ухудшаться. Необходимо пробудить совесть, чтобы защитить его. Меня удивляет молчание в этом деле", - сказал ад-Дам, являющийся двоюродным братом бывшего лидера Ливии. Политик выразил уверенность, что в конечном счете Ганнибал Каддафи будет освобожден. "Он был похищен в Сирии, в его пребывании в заключении нет никакого героизма или победы для кого-либо. Настоящей победой было бы, если бы они освободили его из тюрьмы и извинились перед ним", - подчеркнул ад-Дам. По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года. Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи. Министр юстиции в базирующемся в Бенгази правительстве, наделенном полномочиями заседающим на востоке парламентом Ливии, заявил в феврале РИА Новости о возможности "прорыва" в ближайшее время в деле Ганнибала Каддафи.

