Израильская армия сообщила о перехвате йеменской ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила в среду пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила в среду пресс-служба израильской армии.Ранее в среду системы воздушной тревоги прозвучали в ряде районов центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, из-за ракетного обстрела из Йемена."После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

