Израильская армия сообщила о перехвате йеменской ракеты
09:47 03.09.2025 (обновлено: 09:54 03.09.2025)
Израильская армия сообщила о перехвате йеменской ракеты
Израильская армия сообщила о перехвате йеменской ракеты - РИА Новости, 03.09.2025
Израильская армия сообщила о перехвате йеменской ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила в среду пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила в среду пресс-служба израильской армии.Ранее в среду системы воздушной тревоги прозвучали в ряде районов центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, из-за ракетного обстрела из Йемена."После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила в среду пресс-служба израильской армии.
Ранее в среду системы воздушной тревоги прозвучали в ряде районов центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, из-за ракетного обстрела из Йемена.
"После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
