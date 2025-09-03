Израильская армия сообщила о перехвате йеменской ракеты
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила в среду пресс-служба израильской армии.
Ранее в среду системы воздушной тревоги прозвучали в ряде районов центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, из-за ракетного обстрела из Йемена.
"После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
