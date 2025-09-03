Рейтинг@Mail.ru
Ивлеева зарегистрировала новый товарный знак
13:11 03.09.2025
Ивлеева зарегистрировала новый товарный знак
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева зарегистрировала новый товарный знак "Чегеря", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева зарегистрировала новый товарный знак "Чегеря", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. "Чегеря" - реалити-шоу Ивлеевой о ее жизни на ферме. Заявка была подана в ведомство в марте 2025 года, в июле 2025 года было принято решение о регистрации. Согласно документам, теперь в России под брендом "Чегеря" могут предоставляться телекоммуникационные услуги, в том числе интерактивное вещание, а также вещание интерактивного контента через интернет. Кроме того, в стране могут производить и продавать под данным товарным знаком одежду, мебель, косметические средства и ряд других товаров.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева зарегистрировала новый товарный знак "Чегеря", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
"Чегеря" - реалити-шоу Ивлеевой о ее жизни на ферме.
Заявка была подана в ведомство в марте 2025 года, в июле 2025 года было принято решение о регистрации.
Согласно документам, теперь в России под брендом "Чегеря" могут предоставляться телекоммуникационные услуги, в том числе интерактивное вещание, а также вещание интерактивного контента через интернет. Кроме того, в стране могут производить и продавать под данным товарным знаком одежду, мебель, косметические средства и ряд других товаров.
