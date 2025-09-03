Президент Ирана обсудил с Путиным ядерную тему
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
ТЕГЕРАН, 3 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае ядерную проблематику, а также решение Европы инициировать восстановление санкций ООН против Тегерана.
"У меня были переговоры с президентом России, которые длились около четырех часов. Мы друг с другом обсудили много вопросов: экономические, научные, региональные, а также ядерную проблематику и вопрос восстановления санкций (со стороны Европы против Тегерана – ред.)", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
