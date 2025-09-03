https://ria.ru/20250903/iran-2039421426.html

Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО

Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО - РИА Новости, 03.09.2025

Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО

Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:35:00+03:00

2025-09-03T16:35:00+03:00

2025-09-03T16:35:00+03:00

в мире

иран

сша

германия

аббас аракчи

дональд трамп

оон

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/68/1495986863_0:69:2200:1307_1920x0_80_0_0_97dd60432696c29f1686c99d1bcd25f7.jpg

ТЕГЕРАН, 3 сен - РИА Новости. Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прекращения переговоров с США по иранской ядерной программе, сообщает агентство Nour News. "Было зачитано обращение депутата от города Решт Мохаммада-Резы Ахмади и еще 59 депутатов к министру иностранных дел о необходимости выхода из ДНЯО и выходе из переговоров с США и генеральным секретарем МАГАТЭ", - говорится в сообщении. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html

иран

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, германия, аббас аракчи, дональд трамп, оон, магатэ