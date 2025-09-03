Рейтинг@Mail.ru
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО
16:35 03.09.2025
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО
ТЕГЕРАН, 3 сен - РИА Новости. Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прекращения переговоров с США по иранской ядерной программе, сообщает агентство Nour News. "Было зачитано обращение депутата от города Решт Мохаммада-Резы Ахмади и еще 59 депутатов к министру иностранных дел о необходимости выхода из ДНЯО и выходе из переговоров с США и генеральным секретарем МАГАТЭ", - говорится в сообщении. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ зале заседаний парламента Ирана
В зале заседаний парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В зале заседаний парламента Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 сен - РИА Новости. Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прекращения переговоров с США по иранской ядерной программе, сообщает агентство Nour News.
"Было зачитано обращение депутата от города Решт Мохаммада-Резы Ахмади и еще 59 депутатов к министру иностранных дел о необходимости выхода из ДНЯО и выходе из переговоров с США и генеральным секретарем МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому
18 мая, 11:01
 
