Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку - РИА Новости, 03.09.2025
09:38 03.09.2025 (обновлено: 10:00 03.09.2025)
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку - РИА Новости, 03.09.2025
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 03.09.2025
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
михаил мишустин
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина."Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина", — говорится в заявлении.Так, 53,4 миллиарда рублей из общей суммы направят на реализацию "Семейной ипотеки". Ожидается, что это позволит сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере шести процентов для россиян с детьми.Еще 9,6 миллиарда выделят на субсидирование "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной двухпроцентной ставке.Уточняется, что 37,4 миллиарда пойдут на реализацию процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", которая завершилась 1 июля прошло года.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по нескольким причинам спрос на рынке жилья снижается, поэтому правительство принимает необходимые меры. Среди них — отмена дополнительных комиссий, которые банки взимали при оформлении льготной ипотеки, и расширение лимита ипотечных программ. Также кабмин совместно с ЦБ подготовил инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.
россия
2025
Новости
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Михаил Мишустин

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНовая квартира
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Новая квартира. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина", — говорится в заявлении.
Так, 53,4 миллиарда рублей из общей суммы направят на реализацию "Семейной ипотеки". Ожидается, что это позволит сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере шести процентов для россиян с детьми.
Еще 9,6 миллиарда выделят на субсидирование "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной двухпроцентной ставке.
Уточняется, что 37,4 миллиарда пойдут на реализацию процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", которая завершилась 1 июля прошло года.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по нескольким причинам спрос на рынке жилья снижается, поэтому правительство принимает необходимые меры. Среди них — отмена дополнительных комиссий, которые банки взимали при оформлении льготной ипотеки, и расширение лимита ипотечных программ. Также кабмин совместно с ЦБ подготовил инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.
Россия Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Михаил Мишустин
 
 
