https://ria.ru/20250903/ipoteka-2039285829.html

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку - РИА Новости, 03.09.2025

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T09:38:00+03:00

2025-09-03T09:38:00+03:00

2025-09-03T10:00:00+03:00

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина."Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина", — говорится в заявлении.Так, 53,4 миллиарда рублей из общей суммы направят на реализацию "Семейной ипотеки". Ожидается, что это позволит сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере шести процентов для россиян с детьми.Еще 9,6 миллиарда выделят на субсидирование "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной двухпроцентной ставке.Уточняется, что 37,4 миллиарда пойдут на реализацию процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", которая завершилась 1 июля прошло года.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по нескольким причинам спрос на рынке жилья снижается, поэтому правительство принимает необходимые меры. Среди них — отмена дополнительных комиссий, которые банки взимали при оформлении льготной ипотеки, и расширение лимита ипотечных программ. Также кабмин совместно с ЦБ подготовил инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек.

https://realty.ria.ru/20250731/ipoteka-2032553599.html

https://realty.ria.ru/20250901/rgr-2038837020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин