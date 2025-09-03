https://ria.ru/20250903/infrastruktura-2039278465.html
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Кировоградской области на Украине после взрывов, ряд поездов будет идти с задержками, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировограде на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе. "Повреждение железнодорожной инфраструктуры повлечет задержки ряда поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог". По информации компании, из-за повреждений в Кировоградской области, с задержкой будут идти более 20 поездов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
