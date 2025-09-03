https://ria.ru/20250903/illinoys-2039234405.html

Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию

Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию - РИА Новости, 03.09.2025

Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своем городе армию, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о своем РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T02:35:00+03:00

2025-09-03T02:35:00+03:00

2025-09-03T02:35:00+03:00

в мире

чикаго

сша

иллинойс

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3010119de0e874ace7ba5e3f8b863a27.jpg

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своем городе армию, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении направить туда войска национальной гвардии. "Мне известно, что президент Соединенных Штатов любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах", - заявил губернатор на пресс-конференции, посвященной сообщениям о развертывании федеральных войск в Чикаго. Во время пресс-конференции Прицкер назвал Трампа "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго". По его мнению, если бы президента волновала безопасность граждан, то ему не следовало "сокращать 800 миллионов долларов организациям по предотвращению насилия" и продолжать "разрешать торговлю десятками тысяч единиц оружия". Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия. Губернатор Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением" и добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.

https://ria.ru/20250902/tramp-2039214025.html

https://ria.ru/20250901/tramp-2038839568.html

чикаго

сша

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чикаго, сша, иллинойс, дональд трамп