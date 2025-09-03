Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/illinoys-2039234405.html
Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию
Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию - РИА Новости, 03.09.2025
Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию
Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своем городе армию, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о своем РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:35:00+03:00
2025-09-03T02:35:00+03:00
в мире
чикаго
сша
иллинойс
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3010119de0e874ace7ba5e3f8b863a27.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своем городе армию, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении направить туда войска национальной гвардии. "Мне известно, что президент Соединенных Штатов любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах", - заявил губернатор на пресс-конференции, посвященной сообщениям о развертывании федеральных войск в Чикаго. Во время пресс-конференции Прицкер назвал Трампа "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго". По его мнению, если бы президента волновала безопасность граждан, то ему не следовало "сокращать 800 миллионов долларов организациям по предотвращению насилия" и продолжать "разрешать торговлю десятками тысяч единиц оружия". Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия. Губернатор Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением" и добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
https://ria.ru/20250902/tramp-2039214025.html
https://ria.ru/20250901/tramp-2038839568.html
чикаго
сша
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2730c50802fe7cf1d0a17908183a4133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, сша, иллинойс, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Иллинойс, Дональд Трамп
Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию

Глава Иллинойса публично ответил Трампу, что Чикаго не нужны войска на улицах

CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / ЧикагоЧикаго, США
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / Чикаго
Чикаго, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своем городе армию, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении направить туда войска национальной гвардии.
"Мне известно, что президент Соединенных Штатов любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах", - заявил губернатор на пресс-конференции, посвященной сообщениям о развертывании федеральных войск в Чикаго.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго
2 сентября, 22:15
Во время пресс-конференции Прицкер назвал Трампа "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго". По его мнению, если бы президента волновала безопасность граждан, то ему не следовало "сокращать 800 миллионов долларов организациям по предотвращению насилия" и продолжать "разрешать торговлю десятками тысяч единиц оружия".
Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
Губернатор Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением" и добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Глава Иллинойса назвал планы Трампа против преступников в Чикаго вторжением
1 сентября, 13:18
 
В миреЧикагоСШАИллинойсДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала