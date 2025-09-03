Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию
Чикаго, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своем городе армию, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении направить туда войска национальной гвардии.
"Мне известно, что президент Соединенных Штатов любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах", - заявил губернатор на пресс-конференции, посвященной сообщениям о развертывании федеральных войск в Чикаго.
Во время пресс-конференции Прицкер назвал Трампа "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго". По его мнению, если бы президента волновала безопасность граждан, то ему не следовало "сокращать 800 миллионов долларов организациям по предотвращению насилия" и продолжать "разрешать торговлю десятками тысяч единиц оружия".
Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
Губернатор Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением" и добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.