В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП
В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП
2025-09-03T10:40:00+03:00
2025-09-03T10:40:00+03:00
2025-09-03T10:50:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, по предварительной информации, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60 метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших и повреждений на земле при посадке самолета нет.Аэропорт "Черемшанка" в Красноярске временно закрыт, добавил собеседник агентства."Аэропорт временно закрыли на прилет других воздушных судов", - сказал он.
