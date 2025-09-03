https://ria.ru/20250903/il-76-2039302658.html

В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП

В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 03.09.2025

В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП

Транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, по предварительной... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, по предварительной информации, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60 метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших и повреждений на земле при посадке самолета нет.Аэропорт "Черемшанка" в Красноярске временно закрыт, добавил собеседник агентства."Аэропорт временно закрыли на прилет других воздушных судов", - сказал он.

красноярск

