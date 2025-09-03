Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП
10:40 03.09.2025
В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, по предварительной информации, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60 метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших и повреждений на земле при посадке самолета нет.Аэропорт "Черемшанка" в Красноярске временно закрыт, добавил собеседник агентства."Аэропорт временно закрыли на прилет других воздушных судов", - сказал он.
2025
В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП

В Красноярске Ил-76 выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту "Черемшанка" в Красноярске, по предварительной информации, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60 метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших и повреждений на земле при посадке самолета нет.
Аэропорт "Черемшанка" в Красноярске временно закрыт, добавил собеседник агентства.
"Аэропорт временно закрыли на прилет других воздушных судов", - сказал он.
