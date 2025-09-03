Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали законодательно регулировать сферу применения ИИ - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/ii-2039502775.html
В Госдуме призвали законодательно регулировать сферу применения ИИ
В Госдуме призвали законодательно регулировать сферу применения ИИ - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме призвали законодательно регулировать сферу применения ИИ
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что в РФ сфера применения искусственного интеллекта требует законодательного регулирования. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:21:00+03:00
2025-09-03T20:21:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_d19e629d33137ed8449c8c1e2f0bc203.png
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что в РФ сфера применения искусственного интеллекта требует законодательного регулирования. "Считаю, что в целом сфера применения ИИ требует законодательного регулирования, и дополнительная ответственность за преступления с использованием технологии – первый и необходимый шаг к этому", - написал он в своем канале в Max. Он добавил, что в осеннюю сессию Госдумы планируется рассмотрение второго пакета мер по борьбе с мошенничеством. "Одна из мер более чем отвечает современным реалиям – ужесточение наказания за использование ИИ-технологий при мошенничестве. С каждым днём возможностей отличить оригинальные видео и аудио от поддельных всё меньше, чем и пользуются злоумышленники. Ранее рассказывал и о преступлениях, совершаемых при помощи ИИ сейчас, и о личном опыте распространения фейковых видео с якобы моим участием", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20250903/max-2039498307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_210:0:1234:768_1920x0_80_0_0_af364e16be1338a033793825997f757f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сергей боярский, госдума рф
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме призвали законодательно регулировать сферу применения ИИ

Боярский заявил, что сфера применения ИИ требует законодательного регулирования

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что в РФ сфера применения искусственного интеллекта требует законодательного регулирования.
«
"Считаю, что в целом сфера применения ИИ требует законодательного регулирования, и дополнительная ответственность за преступления с использованием технологии – первый и необходимый шаг к этому", - написал он в своем канале в Max.
Он добавил, что в осеннюю сессию Госдумы планируется рассмотрение второго пакета мер по борьбе с мошенничеством.
"Одна из мер более чем отвечает современным реалиям – ужесточение наказания за использование ИИ-технологий при мошенничестве. С каждым днём возможностей отличить оригинальные видео и аудио от поддельных всё меньше, чем и пользуются злоумышленники. Ранее рассказывал и о преступлениях, совершаемых при помощи ИИ сейчас, и о личном опыте распространения фейковых видео с якобы моим участием", - подчеркнул депутат.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Госдуме опровергли слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы"
Вчера, 19:42
 
ТехнологииРоссияСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала