В Госдуме призвали законодательно регулировать сферу применения ИИ

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что в РФ сфера применения искусственного интеллекта требует законодательного регулирования. "Считаю, что в целом сфера применения ИИ требует законодательного регулирования, и дополнительная ответственность за преступления с использованием технологии – первый и необходимый шаг к этому", - написал он в своем канале в Max. Он добавил, что в осеннюю сессию Госдумы планируется рассмотрение второго пакета мер по борьбе с мошенничеством. "Одна из мер более чем отвечает современным реалиям – ужесточение наказания за использование ИИ-технологий при мошенничестве. С каждым днём возможностей отличить оригинальные видео и аудио от поддельных всё меньше, чем и пользуются злоумышленники. Ранее рассказывал и о преступлениях, совершаемых при помощи ИИ сейчас, и о личном опыте распространения фейковых видео с якобы моим участием", - подчеркнул депутат.

