Гутенев: МТК становятся важными игроками в промкооперации
12:01 03.09.2025 (обновлено: 12:02 03.09.2025)
Гутенев: МТК становятся важными игроками в промкооперации
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Малые технологические компании (МТК) становятся все более значимыми игроками в промышленной кооперации, включая оборонно-промышленный контур, сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он подчеркнул, что ключевую роль в этом оказала государственная поддержка – она позволяет в сжатые сроки переходить от идеи к серийному производству. "Результаты очевидны: с 2021 года в сегменте МТК создано 50 тысяч новых рабочих мест, а их совокупный доход достиг почти 1 триллиона рублей. Причем малые технологические компании, участвующие в программе льготного финансирования Минэкономразвития и Корпорации МСП, демонстрируют значительно более высокие результаты", – отметил Гутенев в своем телеграм-канале. По данным пресс-службы Корпорации МСП, малые технологические компании, получившие поддержку в рамках льготной госпрограммы кредитования, с 2021 по 2024 год создали в среднем 24 новых рабочих места на одну компанию, что в 2,5 раза превышает уровень по сегменту МТК в целом, а также показали почти трехкратный рост выручки на одну компанию - с 337 миллионов до 926 миллионов рублей. Гутенев также добавил, что поддержка малых технологических компаний является одной из стратегических задач государства в условиях внешних вызовов и одним из приоритетов работы комитета Госдумы по промышленности и торговле. "Их важное преимущество - гибкость: они быстрее внедряют новые решения, оперативно адаптируют номенклатуру продукции под потребности рынка и тем самым усиливают конкурентоспособность всей промышленной кооперации", – уточнил депутат.
