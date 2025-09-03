Рейтинг@Mail.ru
Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина, пишет FT - РИА Новости, 03.09.2025
22:49 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/gugnin-2039517007.html
Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина, пишет FT
Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина, пишет FT - РИА Новости, 03.09.2025
Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина, пишет FT
Круиз на Северный полюс, на котором должны были присутствовать более 150 русскоязычных владельцев крупных компаний и других знаменитостей, отменили из-за... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T22:49:00+03:00
2025-09-03T22:49:00+03:00
в мире
сша
северный полюс
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106892/79/1068927961_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_dd80a7ee579b7565e0966879b4837783.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Круиз на Северный полюс, на котором должны были присутствовать более 150 русскоязычных владельцев крупных компаний и других знаменитостей, отменили из-за задержания российского бизнесмена Юрия Гугнина в США, судно должно было отплыть в августе, передает газета Financial Times со ссылкой на судебные документы, к которым издание получило доступ. В июне минюст США заявил, что россиянина Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, в США обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту с целью якобы проведений операций для подсанкционных банков РФ. Сооснователь агентства премиальных путешествий Neverend Борис Пустовойтов ранее заявил РИА Новости, что организаторы круиза для российских туристов, отмененного после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США, соблюдали все нормативные требования, но условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant. Financial Times уточняет, что речь идет о круизе к Северному полюсу на ледоколе Le Commandant Charcot. На компанию-владельца судна - Ponant - подала в суд во французском Марселе туристическая компания TRVL, принадлежащая россиянам. Газета отмечает со ссылкой на иск TRVL, к которому она получила доступ, что фирма Гугнина Evita Investments занималась проведением платежей между Ponant и TRVL. "Судебное разбирательство последовало после того, как Ponant отменила поездку после ареста российского криптобизнесмена, чья компания, зарегистрированная в (штате - ред.) Делавэре, выступала в роли платежного брокера между ними", - передает газета со ссылкой на судебные документы. По данным издания, TRVL предполагает, что Ponant не предоставила компенсацию в размере 5,8 миллиона долларов от общей стоимости фрахта в размере 8,5 миллионов долларов после срыва эксклюзивного тура, который привлек "русскоязычных руководителей корпораций и технологических компаний, а также телеведущих". TRVL требует компенсацию в размере более чем семи миллионов евро (более восьми миллионов долларов). Газета уточняет со ссылкой на судебные документы, что Ponant и TRVL начали использовать брокера Гугнина Evita Investments в октябре 2024 года и до июня, когда владелец судна разорвал соглашение с TRVL. Financial Times добавляет со ссылкой на фрагмент письма Ponant к TRVL, включенный в судебном иске, что Ponant назвала задержание Гугнина "серьезным нарушением требований, которое подрывает законность и целостность" деловых отношений между компаниями. Издание также подчеркивает, что в итоге Гугнина признали невиновным по всем выдвинутым обвинениям. Издание также описывает, каким должен был быть несостоявшийся круиз на ледоколе Le Commandant Charcot. Судно должно быть покинуть полярный архипелаг Шпицберген и дойти до Северного полюса с высадкой пассажиров на лед. Круиз должен был длиться две недели. Стоимость одной каюты начиналась от 70 тысяч долларов и доходила до 200 тысяч долларов. Financial Times утверждает, что брошюра, другие рекламные материалы и список участников были опубликованы на сайте московского туристического агентства Neverend.
сша
северный полюс
нью-йорк (город)
в мире, сша, северный полюс, нью-йорк (город)
В мире, США, Северный полюс, Нью-Йорк (город)
Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина, пишет FT

FT: Круиз на Северный полюс отменили из-за задержания россиянина Гугнина в США

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкАрктика. Рассвет
Арктика. Рассвет - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Арктика. Рассвет. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Круиз на Северный полюс, на котором должны были присутствовать более 150 русскоязычных владельцев крупных компаний и других знаменитостей, отменили из-за задержания российского бизнесмена Юрия Гугнина в США, судно должно было отплыть в августе, передает газета Financial Times со ссылкой на судебные документы, к которым издание получило доступ.
В июне минюст США заявил, что россиянина Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, в США обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту с целью якобы проведений операций для подсанкционных банков РФ. Сооснователь агентства премиальных путешествий Neverend Борис Пустовойтов ранее заявил РИА Новости, что организаторы круиза для российских туристов, отмененного после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США, соблюдали все нормативные требования, но условия оплаты диктовал владелец судна - французская компания Ponant.
Financial Times уточняет, что речь идет о круизе к Северному полюсу на ледоколе Le Commandant Charcot. На компанию-владельца судна - Ponant - подала в суд во французском Марселе туристическая компания TRVL, принадлежащая россиянам. Газета отмечает со ссылкой на иск TRVL, к которому она получила доступ, что фирма Гугнина Evita Investments занималась проведением платежей между Ponant и TRVL.
"Судебное разбирательство последовало после того, как Ponant отменила поездку после ареста российского криптобизнесмена, чья компания, зарегистрированная в (штате - ред.) Делавэре, выступала в роли платежного брокера между ними", - передает газета со ссылкой на судебные документы.
По данным издания, TRVL предполагает, что Ponant не предоставила компенсацию в размере 5,8 миллиона долларов от общей стоимости фрахта в размере 8,5 миллионов долларов после срыва эксклюзивного тура, который привлек "русскоязычных руководителей корпораций и технологических компаний, а также телеведущих". TRVL требует компенсацию в размере более чем семи миллионов евро (более восьми миллионов долларов).
Газета уточняет со ссылкой на судебные документы, что Ponant и TRVL начали использовать брокера Гугнина Evita Investments в октябре 2024 года и до июня, когда владелец судна разорвал соглашение с TRVL. Financial Times добавляет со ссылкой на фрагмент письма Ponant к TRVL, включенный в судебном иске, что Ponant назвала задержание Гугнина "серьезным нарушением требований, которое подрывает законность и целостность" деловых отношений между компаниями. Издание также подчеркивает, что в итоге Гугнина признали невиновным по всем выдвинутым обвинениям.
Издание также описывает, каким должен был быть несостоявшийся круиз на ледоколе Le Commandant Charcot. Судно должно быть покинуть полярный архипелаг Шпицберген и дойти до Северного полюса с высадкой пассажиров на лед. Круиз должен был длиться две недели. Стоимость одной каюты начиналась от 70 тысяч долларов и доходила до 200 тысяч долларов. Financial Times утверждает, что брошюра, другие рекламные материалы и список участников были опубликованы на сайте московского туристического агентства Neverend.
В миреСШАСеверный полюсНью-Йорк (город)
 
 
