Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск

03.09.2025

Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск

Экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич снова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилась РИА Новости.

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич снова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилась РИА Новости."Юревич Михаил Валериевич… Переобъявлен", - говорится в базе ведомства.Как уточняется, он разыскивается по уголовной статье.Михаил Юревич был главой региона в период с 2010 по январь 2014 года. До этого он в течение пяти лет был мэром Челябинска. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет не менее 3,4 миллиарда рублей. Его имя фигурирует в деле компании "Макфа", основателем которой он является. В мае имущество компании обратили в доход государства. Юревич находится в международном розыске.

