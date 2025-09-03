Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.09.2025
13:53 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/gubernator-2039370841.html
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.09.2025
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич снова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилась РИА Новости.
2025-09-03T13:53:00+03:00
2025-09-03T13:53:00+03:00
происшествия
челябинская область
челябинск
михаил юревич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937039805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3e3ceb3f6062206c054b05070e1a700.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич снова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилась РИА Новости."Юревич Михаил Валериевич… Переобъявлен", - говорится в базе ведомства.Как уточняется, он разыскивается по уголовной статье.Михаил Юревич был главой региона в период с 2010 по январь 2014 года. До этого он в течение пяти лет был мэром Челябинска. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет не менее 3,4 миллиарда рублей. Его имя фигурирует в деле компании "Макфа", основателем которой он является. В мае имущество компании обратили в доход государства. Юревич находится в международном розыске.
https://ria.ru/20250824/obvineniya-2037254338.html
челябинская область
челябинск
происшествия, челябинская область, челябинск, михаил юревич
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Михаил Юревич
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск

Экс-губернатор Челябинской области Юревич снова попал в розыск

Основатель компании АО "Макфа", бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич
Основатель компании АО Макфа, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Основатель компании АО "Макфа", бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич снова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилась РИА Новости.
"Юревич Михаил Валериевич… Переобъявлен", - говорится в базе ведомства.
Как уточняется, он разыскивается по уголовной статье.
Михаил Юревич был главой региона в период с 2010 по январь 2014 года. До этого он в течение пяти лет был мэром Челябинска. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет не менее 3,4 миллиарда рублей. Его имя фигурирует в деле компании "Макфа", основателем которой он является. В мае имущество компании обратили в доход государства. Юревич находится в международном розыске.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко
24 августа, 10:22
 
Происшествия Челябинская область Челябинск Михаил Юревич
 
 
