https://ria.ru/20250903/gubernator-2039370841.html
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.09.2025
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич снова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилась РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:53:00+03:00
2025-09-03T13:53:00+03:00
2025-09-03T13:53:00+03:00
происшествия
челябинская область
челябинск
михаил юревич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937039805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3e3ceb3f6062206c054b05070e1a700.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич снова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ, с которой ознакомилась РИА Новости."Юревич Михаил Валериевич… Переобъявлен", - говорится в базе ведомства.Как уточняется, он разыскивается по уголовной статье.Михаил Юревич был главой региона в период с 2010 по январь 2014 года. До этого он в течение пяти лет был мэром Челябинска. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет не менее 3,4 миллиарда рублей. Его имя фигурирует в деле компании "Макфа", основателем которой он является. В мае имущество компании обратили в доход государства. Юревич находится в международном розыске.
https://ria.ru/20250824/obvineniya-2037254338.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937039805_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0ab52e3198d09d68f176c19bdaadcc95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, челябинск, михаил юревич
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Михаил Юревич
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск
Экс-губернатор Челябинской области Юревич снова попал в розыск