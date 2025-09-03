Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области задержали мужчину, бросившего гранату в кафе
14:27 03.09.2025
В Курганской области задержали мужчину, бросившего гранату в кафе
происшествия
россия
курганская область
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен - РИА Новости. Полиция в Курганской области задержала мужчину, бросившего гранату в витрину кафе-бара после конфликта с его сотрудником, повреждено имущество заведения, сообщила пресс-служба регионального УМВД России. По данным полиции, накануне ночью в Далматовском округе произошел конфликт между сотрудником и посетителем кафе-бара, после чего злоумышленник ушел, но позже вернулся и бросил гранату в витрину. Затем он скрылся. В результате повреждено имущество заведения. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматово", - говорится в сообщении. По данному факту следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и статьей 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), уточняется в сообщении. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, в том числе полицейскими проводится проверка по законности деятельности кафе-бара, поясняет полиция.
россия
курганская область
происшествия, россия, курганская область
В Курганской области задержали мужчину, бросившего гранату в кафе

Помещение кафе-бара в Далматовском округе Курганской области после взрыва гранаты
Помещение кафе-бара в Далматовском округе Курганской области после взрыва гранаты - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Полиция Курганской области
Помещение кафе-бара в Далматовском округе Курганской области после взрыва гранаты
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен - РИА Новости. Полиция в Курганской области задержала мужчину, бросившего гранату в витрину кафе-бара после конфликта с его сотрудником, повреждено имущество заведения, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.
По данным полиции, накануне ночью в Далматовском округе произошел конфликт между сотрудником и посетителем кафе-бара, после чего злоумышленник ушел, но позже вернулся и бросил гранату в витрину. Затем он скрылся. В результате повреждено имущество заведения.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматово", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и статьей 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), уточняется в сообщении.
В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, в том числе полицейскими проводится проверка по законности деятельности кафе-бара, поясняет полиция.
