В Курганской области задержали мужчину, бросившего гранату в кафе
В Курганской области задержали бросившего гранату в кафе после конфликта мужчину
© Полиция Курганской областиПомещение кафе-бара в Далматовском округе Курганской области после взрыва гранаты
© Полиция Курганской области
Помещение кафе-бара в Далматовском округе Курганской области после взрыва гранаты
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен - РИА Новости. Полиция в Курганской области задержала мужчину, бросившего гранату в витрину кафе-бара после конфликта с его сотрудником, повреждено имущество заведения, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.
По данным полиции, накануне ночью в Далматовском округе произошел конфликт между сотрудником и посетителем кафе-бара, после чего злоумышленник ушел, но позже вернулся и бросил гранату в витрину. Затем он скрылся. В результате повреждено имущество заведения.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматово", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и статьей 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), уточняется в сообщении.
В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, в том числе полицейскими проводится проверка по законности деятельности кафе-бара, поясняет полиция.
