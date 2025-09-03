https://ria.ru/20250903/granata-2039384429.html

В Курганской области задержали мужчину, бросившего гранату в кафе

В Курганской области задержали мужчину, бросившего гранату в кафе - РИА Новости, 03.09.2025

В Курганской области задержали мужчину, бросившего гранату в кафе

Полиция в Курганской области задержала мужчину, бросившего гранату в витрину кафе-бара после конфликта с его сотрудником, повреждено имущество заведения,... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T14:27:00+03:00

2025-09-03T14:27:00+03:00

2025-09-03T14:27:00+03:00

происшествия

россия

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039383890_3:0:2538:1426_1920x0_80_0_0_31fd571cf66b7a58509bfe129e3c6d17.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен - РИА Новости. Полиция в Курганской области задержала мужчину, бросившего гранату в витрину кафе-бара после конфликта с его сотрудником, повреждено имущество заведения, сообщила пресс-служба регионального УМВД России. По данным полиции, накануне ночью в Далматовском округе произошел конфликт между сотрудником и посетителем кафе-бара, после чего злоумышленник ушел, но позже вернулся и бросил гранату в витрину. Затем он скрылся. В результате повреждено имущество заведения. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматово", - говорится в сообщении. По данному факту следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и статьей 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), уточняется в сообщении. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, в том числе полицейскими проводится проверка по законности деятельности кафе-бара, поясняет полиция.

https://ria.ru/20250829/granata-2038341082.html

https://ria.ru/20250829/rastyazhka-2038392884.html

россия

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курганская область