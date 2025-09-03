https://ria.ru/20250903/gosduma-2039503784.html
В Госдуме предложили ввести единый стандарт гарантийных талонов
В Госдуме предложили ввести единый стандарт гарантийных талонов - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме предложили ввести единый стандарт гарантийных талонов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:34:00+03:00
2025-09-03T20:34:00+03:00
2025-09-03T20:34:00+03:00
общество
россия
qr-код
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_165c03ec4f292468194bf370e4ec421e.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единый стандарт электронных гарантийных талонов в виде QR-кодов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным ввести единый стандарт гарантийного талона и обеспечить право граждан на электронные документы, включающие информацию о гарантийном талоне. Необходимо утвердить единый образец гарантийного талона для всех категорий товаров… Кроме того, для удобства граждан возможно предусмотреть, чтобы покупателю выдавался талон в бумажном виде, содержащий QR-код для доступа к расширенной информации", - сказано в документе. По мнению авторов обращения, в гарантийном талоне должны четко указываться ключевые сведения о товаре: наименование и модель, серийный номер; продолжительность гарантийного срока; перечень частей или компонентов товара, на которые распространяется гарантия; наименование организации, отвечающей за выполнение гарантийных обязательств, с указанием актуальных контактов; подробный порядок обращения за гарантийным ремонтом или заменой; условия бесплатного обслуживания (например, перечень случаев, при которых ремонт производится безвозмездно). "Унификация содержания талона позволит создать для граждан гарантии, что потребитель при покупке будет получать полную и однозначную информацию о своих гарантийных правах вне зависимости от продавца или вида товара. Сканируя QR-код, потребитель сможет перейти на специальную веб-страницу с подробной расшифровкой условий гарантии", - отмечается в документе. Также подчеркивается, что в эпоху цифровизации такое нововведение сделает пользование правами более удобным, некоторые производители уже добровольно внедряют подобные решения: например, размещают на упаковке QR-код, чтобы покупатель мог отсканировать его камерой смартфона и загрузить паспорт и гарантийный талон в формате PDF, это подтверждает, что предлагаемая мера технически реализуема и востребована самими участниками рынка. "Просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным органам исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в Федеральный закон "О защите прав потребителей" и иные нормативные акты, которые установят обязательное применение единого стандарта гарантийного талона на все виды товаров, а также закрепят право потребителя на получение всех сопроводительных документов в электронном виде" - говорится в документе. Уточняется, что реализация этих мер повысит прозрачность гарантийных обязательств и снизит количество споров, связанных с ремонтом и возвратом товаров по гарантии, введение единого гарантийного талона с поддержкой цифровых технологий станет значимым шагом к повышению уровня защиты прав потребителей, а также соответствует курсу на цифровое развитие экономики и сферы услуг России.
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038420586.html
https://realty.ria.ru/20250818/vtb-2036016812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_8d69fbae307798186bd4e219606ae3ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, qr-код, госдума рф
Общество, Россия, QR-код, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести единый стандарт гарантийных талонов
В Госдуме предложили ввести электронные гарантийные талоны в виде QR-кодов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единый стандарт электронных гарантийных талонов в виде QR-кодов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Представляется целесообразным ввести единый стандарт гарантийного талона и обеспечить право граждан на электронные документы, включающие информацию о гарантийном талоне. Необходимо утвердить единый образец гарантийного талона для всех категорий товаров… Кроме того, для удобства граждан возможно предусмотреть, чтобы покупателю выдавался талон в бумажном виде, содержащий QR-код для доступа к расширенной информации", - сказано в документе.
По мнению авторов обращения, в гарантийном талоне должны четко указываться ключевые сведения о товаре: наименование и модель, серийный номер; продолжительность гарантийного срока; перечень частей или компонентов товара, на которые распространяется гарантия; наименование организации, отвечающей за выполнение гарантийных обязательств, с указанием актуальных контактов; подробный порядок обращения за гарантийным ремонтом или заменой; условия бесплатного обслуживания (например, перечень случаев, при которых ремонт производится безвозмездно).
«
"Унификация содержания талона позволит создать для граждан гарантии, что потребитель при покупке будет получать полную и однозначную информацию о своих гарантийных правах вне зависимости от продавца или вида товара. Сканируя QR-код, потребитель сможет перейти на специальную веб-страницу с подробной расшифровкой условий гарантии", - отмечается в документе.
Также подчеркивается, что в эпоху цифровизации такое нововведение сделает пользование правами более удобным, некоторые производители уже добровольно внедряют подобные решения: например, размещают на упаковке QR-код, чтобы покупатель мог отсканировать его камерой смартфона и загрузить паспорт и гарантийный талон в формате PDF, это подтверждает, что предлагаемая мера технически реализуема и востребована самими участниками рынка.
"Просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным органам исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в Федеральный закон "О защите прав потребителей" и иные нормативные акты, которые установят обязательное применение единого стандарта гарантийного талона на все виды товаров, а также закрепят право потребителя на получение всех сопроводительных документов в электронном виде" - говорится в документе.
Уточняется, что реализация этих мер повысит прозрачность гарантийных обязательств и снизит количество споров, связанных с ремонтом и возвратом товаров по гарантии, введение единого гарантийного талона с поддержкой цифровых технологий станет значимым шагом к повышению уровня защиты прав потребителей, а также соответствует курсу на цифровое развитие экономики и сферы услуг России
.