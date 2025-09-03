https://ria.ru/20250903/gosduma-2039502565.html

В Госдуме рассказали, к каким данным запрашивает доступ MAX

2025-09-03

технологии

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

whatsapp inc.

telegram

общество

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мессенджер MAX запрашивает доступ только к тем функциям телефона, которые нужны для корректной работы, и не ведет себя как шпионская программа, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антон Немкин. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Сегодня вокруг мессенджера MAX распространяются слухи, будто он встраивается в систему и ведет себя как шпионская программа. Это, конечно, не так. MAX, как и любое другое приложение, работает в рамках стандартных правил и запрашивает у пользователя разрешения только на те функции, которые действительно нужны для работы сервиса", — объяснил он. По его словам, MAX запрашивает доступ к камере, микрофону, геолокации и Bluetooth. Но это стандартные опции, без которых не будет работать часть функционала. "Для сравнения: у WhatsApp — 85 разрешений, у Telegram — 71, у MAX — 63. То есть по уровню доступа к функциям устройства он ничем не отличается от зарубежных аналогов, а даже выглядит более скромным. При этом каждое разрешение сопровождается пояснением — пользователь сам принимает решение, дать доступ или нет", — привел пример депутат. Немкин призвал не поддаваться домыслам. "Скрытое внедрение в систему" невозможно сделать без специальных прав разработчика операционной системы. Контроль за безопасностью MAX, как и любого другого популярного мессенджера, происходит со стороны как разработчика, так и площадок распространения.Он также опроверг слухи о том, что MAX будет "оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта. Депутат добавил, что сообщения и фотографии пользователей не будут по умолчанию передавать государству из-за предустановки мессенджера на всех продаваемых в России устройствах. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

Новости

