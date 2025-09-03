https://ria.ru/20250903/gosduma-2039292958.html
В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX
В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX - РИА Новости, 03.09.2025
В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе МВД РФ Владимиру... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:04:00+03:00
2025-09-03T10:04:00+03:00
2025-09-03T10:22:00+03:00
общество
мессенджер max
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мигрантов устанавливать национальный мессенджер Max и использовать его в период нахождения в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер Max в период нахождения в стране" - сказано в документе. Подчеркивается, что такой подход позволит интегрировать Max с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с государственными органами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях. "Прошу... поручить профильным департаментам министерства внутренних дел Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих обязательную установку и использование мигрантами защищённого мессенджера Max в период их пребывания в Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250830/max-2038463434.html
https://ria.ru/20250829/maks-2038247023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c36c91e175172cfc372a3270d59ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мессенджер max, россия, госдума рф
Общество, Мессенджер Max, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX
Даванков и Арапов предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мигрантов устанавливать национальный мессенджер Max и использовать его в период нахождения в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер Max в период нахождения в стране" - сказано в документе.
Подчеркивается, что такой подход позволит интегрировать Max
с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с государственными органами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях.
"Прошу... поручить профильным департаментам министерства внутренних дел Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих обязательную установку и использование мигрантами защищённого мессенджера Max в период их пребывания в Российской Федерации", - говорится в документе.