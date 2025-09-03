В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX

Рейтинг@Mail.ru
10:04 03.09.2025 (обновлено: 10:22 03.09.2025)
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе МВД РФ Владимиру... РИА Новости, 03.09.2025
общество, мессенджер max, россия, госдума рф
Общество, Мессенджер Max, Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мигрантов устанавливать национальный мессенджер Max и использовать его в период нахождения в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер Max в период нахождения в стране" - сказано в документе.
Подчеркивается, что такой подход позволит интегрировать Max с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с государственными органами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях.
"Прошу... поручить профильным департаментам министерства внутренних дел Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих обязательную установку и использование мигрантами защищённого мессенджера Max в период их пребывания в Российской Федерации", - говорится в документе.
Мессенджер Max Россия Госдума РФ
 
 
