Загадка каменного века: древнейший на планете мегаполис поразил ученых - РИА Новости, 03.09.2025
19:36 03.09.2025
Загадка каменного века: древнейший на планете мегаполис поразил ученых
Загадка каменного века: древнейший на планете мегаполис поразил ученых
На одну археологическую тайну стало больше — в Турции обнаружили поселение возрастом 12 тысяч лет. Кому и как удалось построить монументальные здания —... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. На одну археологическую тайну стало больше — в Турции обнаружили поселение возрастом 12 тысяч лет. Кому и как удалось построить монументальные здания — неизвестно. Тем более что историки долгое время считали, что человек каменного века на такое не способен.Ошеломляющее открытиеАрхеологический памятник Мендик-Тепе расположен в сельском районе Паямлы на юго-востоке Турции. С виду это холм высотой около 1020 метров и с редкой растительностью.С начала раскопок в 2024 году команда ученых обнаружила несколько сооружений овальной формы, некоторые имели сложные каменные стены и фрагменты украшенных каменных сосудов. Все отличаются разнообразием размеров, форм и функционала. Это позволяет сделать выводы о социальной организации древних людей, строивших город.Более крупные здания, высотой до пяти метров, отличаются тщательной каменной кладкой — возможно, их использовали в качестве святилищ.Небольшие, вероятно, служили для хранения или приготовления пищи. Средние — жильем."Мендик Тепе — чрезвычайно важный объект для изучения первых поселенцев в этом регионе", — сказал координатор раскопок Неджми Карул.Старейший на планетеНайденные постройки могут оказаться старейшими на планете. Как показал предварительный анализ, Мендик-Тепе гораздо старше расположенных неподалеку поселений Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе."Есть вероятность, что это поселение связано с ними. Мы думаем, что оно относится к началу неолитического периода", — заявляет профессор кафедры археологии Ливерпульского университета Дуглас Бэрд.Стоит отметить, в 2018-м ЮНЕСКО включило Гебекли-Тепе в список объектов Всемирного наследия, назвав его "нулевой точкой истории". И новые исследования, возможно, потеснят его с этого пьедестала."Посланец из космоса"Открытия, совершенные археологами, говорят о том, что люди древности были более развиты, чем считалось ранее.Например, последние находки в Гебекли-Тепе позволяют предположить, что этот город был огромной обсерваторией. На это указывает резной столб, известный как "камень грифона", с вырезанной фигурой птицы в окружении стилизованных узоров.По мнению Мартина Свитманда, исследователя из Эдинбургского университета, одни узоры могут представлять созвездия, а другие — фиксировать падение метеорита. Это произошло, предположительно, 13 тысяч лет назад, еще до постройки памятника.Падение небесного тела совпало с событием, вызвавшим ледниковый период, известный как младший дриас, который повлек за собой катастрофические последствия по всей планете.Символ VНа шее у хищной птицы, изображенной на камне, присутствует символ V. Ученые полагают, что сама птица символизирует созвездие, а символ — летнее солнцестояние.Автор исследования, Мартин Свитманд, обращает внимание на интересную деталь: на всех столбах есть "зарубки", сгруппированные особым образом. Ученый полагает, что таким способом древние люди изобразили световой год, состоящий из 365 дней, 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней.Тем самым человечество могло освоить способы точно измерять время задолго до общепринятой даты: 150 года до нашей эры.Последние находки в Турции говорят о том, что общество каменного века было более развитым, чем считалось ранее.
Загадка каменного века: древнейший на планете мегаполис поразил ученых

© Getty Images / AnadoluАрхеологические раскопки в Мендик-Тепе
Археологические раскопки в Мендик-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. На одну археологическую тайну стало больше — в Турции обнаружили поселение возрастом 12 тысяч лет. Кому и как удалось построить монументальные здания — неизвестно. Тем более что историки долгое время считали, что человек каменного века на такое не способен.

Ошеломляющее открытие

Археологический памятник Мендик-Тепе расположен в сельском районе Паямлы на юго-востоке Турции. С виду это холм высотой около 1020 метров и с редкой растительностью.
© Getty Images / AnadoluАрхеологические раскопки в Мендик-Тепе
Археологические раскопки в Мендик-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Археологические раскопки в Мендик-Тепе
С начала раскопок в 2024 году команда ученых обнаружила несколько сооружений овальной формы, некоторые имели сложные каменные стены и фрагменты украшенных каменных сосудов. Все отличаются разнообразием размеров, форм и функционала. Это позволяет сделать выводы о социальной организации древних людей, строивших город.
Более крупные здания, высотой до пяти метров, отличаются тщательной каменной кладкой — возможно, их использовали в качестве святилищ.
© Getty Images / AnadoluАрхеологические раскопки в Мендик-Тепе
Археологические раскопки в Мендик-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Археологические раскопки в Мендик-Тепе
Небольшие, вероятно, служили для хранения или приготовления пищи. Средние — жильем.
"Мендик Тепе — чрезвычайно важный объект для изучения первых поселенцев в этом регионе", — сказал координатор раскопок Неджми Карул.

Старейший на планете

Найденные постройки могут оказаться старейшими на планете. Как показал предварительный анализ, Мендик-Тепе гораздо старше расположенных неподалеку поселений Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе.
© Getty Images / xefstockГебекли-Тепе
Гебекли-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / xefstock
Гебекли-Тепе
"Есть вероятность, что это поселение связано с ними. Мы думаем, что оно относится к началу неолитического периода", — заявляет профессор кафедры археологии Ливерпульского университета Дуглас Бэрд.
© Getty Images / Mehmet NisanciКарахан-Тепе
Карахан-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Mehmet Nisanci
Карахан-Тепе
Стоит отметить, в 2018-м ЮНЕСКО включило Гебекли-Тепе в список объектов Всемирного наследия, назвав его "нулевой точкой истории". И новые исследования, возможно, потеснят его с этого пьедестала.

"Посланец из космоса"

Открытия, совершенные археологами, говорят о том, что люди древности были более развиты, чем считалось ранее.
© Фото : Institute for Field ResearchАрхеологические раскопки в Мендик-Тепе
Археологические раскопки в Мендик-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : Institute for Field Research
Археологические раскопки в Мендик-Тепе
Например, последние находки в Гебекли-Тепе позволяют предположить, что этот город был огромной обсерваторией. На это указывает резной столб, известный как "камень грифона", с вырезанной фигурой птицы в окружении стилизованных узоров.
По мнению Мартина Свитманда, исследователя из Эдинбургского университета, одни узоры могут представлять созвездия, а другие — фиксировать падение метеорита. Это произошло, предположительно, 13 тысяч лет назад, еще до постройки памятника.
© Getty Images / EvrenKalinbacakКарахан-Тепе
Карахан-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / EvrenKalinbacak
Карахан-Тепе
Падение небесного тела совпало с событием, вызвавшим ледниковый период, известный как младший дриас, который повлек за собой катастрофические последствия по всей планете.

Символ V

На шее у хищной птицы, изображенной на камне, присутствует символ V. Ученые полагают, что сама птица символизирует созвездие, а символ — летнее солнцестояние.
© Getty Images / Mariana-RusanovschiАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Mariana-Rusanovschi
Археологические раскопки
Автор исследования, Мартин Свитманд, обращает внимание на интересную деталь: на всех столбах есть "зарубки", сгруппированные особым образом. Ученый полагает, что таким способом древние люди изобразили световой год, состоящий из 365 дней, 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней.
Тем самым человечество могло освоить способы точно измерять время задолго до общепринятой даты: 150 года до нашей эры.
© Getty Images / AnadoluАрхеологические раскопки в Мендик-Тепе
Археологические раскопки в Мендик-Тепе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Археологические раскопки в Мендик-Тепе
Последние находки в Турции говорят о том, что общество каменного века было более развитым, чем считалось ранее.
 
 
 
