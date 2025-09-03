https://ria.ru/20250903/gorod-2039401451.html

Загадка каменного века: древнейший на планете мегаполис поразил ученых

На одну археологическую тайну стало больше — в Турции обнаружили поселение возрастом 12 тысяч лет. Кому и как удалось построить монументальные здания —... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. На одну археологическую тайну стало больше — в Турции обнаружили поселение возрастом 12 тысяч лет. Кому и как удалось построить монументальные здания — неизвестно. Тем более что историки долгое время считали, что человек каменного века на такое не способен.Ошеломляющее открытиеАрхеологический памятник Мендик-Тепе расположен в сельском районе Паямлы на юго-востоке Турции. С виду это холм высотой около 1020 метров и с редкой растительностью.С начала раскопок в 2024 году команда ученых обнаружила несколько сооружений овальной формы, некоторые имели сложные каменные стены и фрагменты украшенных каменных сосудов. Все отличаются разнообразием размеров, форм и функционала. Это позволяет сделать выводы о социальной организации древних людей, строивших город.Более крупные здания, высотой до пяти метров, отличаются тщательной каменной кладкой — возможно, их использовали в качестве святилищ.Небольшие, вероятно, служили для хранения или приготовления пищи. Средние — жильем."Мендик Тепе — чрезвычайно важный объект для изучения первых поселенцев в этом регионе", — сказал координатор раскопок Неджми Карул.Старейший на планетеНайденные постройки могут оказаться старейшими на планете. Как показал предварительный анализ, Мендик-Тепе гораздо старше расположенных неподалеку поселений Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе."Есть вероятность, что это поселение связано с ними. Мы думаем, что оно относится к началу неолитического периода", — заявляет профессор кафедры археологии Ливерпульского университета Дуглас Бэрд.Стоит отметить, в 2018-м ЮНЕСКО включило Гебекли-Тепе в список объектов Всемирного наследия, назвав его "нулевой точкой истории". И новые исследования, возможно, потеснят его с этого пьедестала."Посланец из космоса"Открытия, совершенные археологами, говорят о том, что люди древности были более развиты, чем считалось ранее.Например, последние находки в Гебекли-Тепе позволяют предположить, что этот город был огромной обсерваторией. На это указывает резной столб, известный как "камень грифона", с вырезанной фигурой птицы в окружении стилизованных узоров.По мнению Мартина Свитманда, исследователя из Эдинбургского университета, одни узоры могут представлять созвездия, а другие — фиксировать падение метеорита. Это произошло, предположительно, 13 тысяч лет назад, еще до постройки памятника.Падение небесного тела совпало с событием, вызвавшим ледниковый период, известный как младший дриас, который повлек за собой катастрофические последствия по всей планете.Символ VНа шее у хищной птицы, изображенной на камне, присутствует символ V. Ученые полагают, что сама птица символизирует созвездие, а символ — летнее солнцестояние.Автор исследования, Мартин Свитманд, обращает внимание на интересную деталь: на всех столбах есть "зарубки", сгруппированные особым образом. Ученый полагает, что таким способом древние люди изобразили световой год, состоящий из 365 дней, 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней.Тем самым человечество могло освоить способы точно измерять время задолго до общепринятой даты: 150 года до нашей эры.Последние находки в Турции говорят о том, что общество каменного века было более развитым, чем считалось ранее.

2025

