23:36 03.09.2025
Франция оштрафовала Google на 378 миллионов долларов
в мире
франция
google
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Франции оштрафовали американскую компанию Google на около 378 миллионов долларов из-за несоблюдения правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей, следует из заявления Управления по защите персональных данных страны (CNIL). "CNIL наложило на Google штраф в размере 325 миллионов евро (около 378 миллионов долларов – ред.)… за показ рекламы между электронными сообщениями пользователей Gmail без их согласия и за вставку отслеживающих элементов (куки) при создании аккаунтов Google, без действительного согласия французских пользователей", - говорится в заявлении.
в мире, франция, google
В мире, Франция, Google
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Франции оштрафовали американскую компанию Google на около 378 миллионов долларов из-за несоблюдения правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей, следует из заявления Управления по защите персональных данных страны (CNIL).
«
"CNIL наложило на Google штраф в размере 325 миллионов евро (около 378 миллионов долларов – ред.)… за показ рекламы между электронными сообщениями пользователей Gmail без их согласия и за вставку отслеживающих элементов (куки) при создании аккаунтов Google, без действительного согласия французских пользователей", - говорится в заявлении.
