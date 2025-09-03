https://ria.ru/20250903/google-2039520070.html
Франция оштрафовала Google на 378 миллионов долларов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Франции оштрафовали американскую компанию Google на около 378 миллионов долларов из-за несоблюдения правил в сфере рекламы и отслеживания активности пользователей, следует из заявления Управления по защите персональных данных страны (CNIL). "CNIL наложило на Google штраф в размере 325 миллионов евро (около 378 миллионов долларов – ред.)… за показ рекламы между электронными сообщениями пользователей Gmail без их согласия и за вставку отслеживающих элементов (куки) при создании аккаунтов Google, без действительного согласия французских пользователей", - говорится в заявлении.
