Система идентификации от "ЭРЫ-ГЛОНАСС" оценит "дронификацию" регионов РФ

эра-глонасс

россия

алексей райкевич

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Единая система идентификации на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" станет инструментом мотивации и оценки прогресса регионов в развитии беспилотных технологий, заявил РИА Новости на ВЭФ глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Единая система идентификации на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" предоставит объективные данные по фактическому использованию авиабеспилотников с онлайн-подтверждением выполненных маршрутов, интенсивности и географии полетов", - сказал Райкевич. По его словам, такой подход отражает цель рейтинга – поддержка регионов, в которых внедряются эффективные сценарии применения гражданской беспилотной авиации. Он добавил, что АО "ГЛОНАСС" обсуждает с Минпромторгом России инициативу о включении этого критерия для присуждения регионам дополнительных баллов в рейтинге дронификации. Райкевич отметил, что регионам такая мера позволит не только начать плавно подключаться к создаваемой по поручению президента России единой системе идентификации беспилотного транспорта, не дожидаясь 1 марта 2026 года, но сделает полеты прозрачными, доступными и безопасными, а также поможет преодолеть нулевой порог дронификации, получить цифровой инструмент для смягчения действующих запретов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

