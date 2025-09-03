https://ria.ru/20250903/glonass-2039407670.html

Беспилотные катера подключили к системе идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС"

Беспилотные катера подключили к системе идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 03.09.2025

Беспилотные катера подключили к системе идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС"

Первые безэкипажные катера подключили к создаваемой на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" единой системе идентификации беспилотного транспорта, рассказал РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:36:00+03:00

2025-09-03T15:36:00+03:00

2025-09-03T15:36:00+03:00

эра-глонасс

алексей райкевич

россия

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039404931_0:79:3096:1821_1920x0_80_0_0_34a9f899f28b2ab0ebfec1791bd24ebf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Первые безэкипажные катера подключили к создаваемой на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" единой системе идентификации беспилотного транспорта, рассказал РИА Новости на ВЭФ глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "К создаваемой на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" единой системе идентификации беспилотного транспорта подключены первые безэкипажные катера. Технология тестируется в Сахалинской области на различных маршрутах при доставке грузов на удаленные острова и на озере Тунайча. Итоги будут представлены на форуме "Крылья Сахалина", - сказал Райкевич. Он отметил, что совместная работа с Сахалинской областью по мониторингу безэкипажных речных и морских катеров способствует повышению безопасности и прозрачности перемещения транспорта на воде. "Подключение безэкипажных катеров подтвердило готовность единой системы идентификации к работе с беспилотным транспортом во всех средах – на земле, воде и в воздухе. Сегодня создаваемая по поручению президента РФ платформа протестирована на гражданской беспилотной авиации - подключено более 600 авиабеспилотников, и беспилотных грузовиках на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД - подключено более 60 автономных фур", - добавил глава компании. По его словам, на базовом уровне единая система идентификации будет выполнять функцию онлайн-мониторинга движения, трекинга. Следующим шагом станет возможность предотвращения киберугроз и централизованного информирования, передачи команд нажатием, условно говоря, одной кнопки - например, о необходимости остановки беспилотников. "Для гражданской беспилотной авиации подключение к такой системе начнется с 1 марта 2026 года. Прозрачность полетов, открытая для всех госорганов информация о беспилотнике, его владельце, операторе позволит открывать небо, смягчать вынужденные запреты в регионах. Расширение географии полетов позволит бизнесу строить новые логистические цепочки, разрабатывать долгосрочные бизнес-модели и инвестировать в создание коммерческих флотов авиабеспилотников. Такой подход позволит перейти состояния точечных экспериментов к промышленной эксплуатации", - уточнил Райкевич. Он добавил, что для беспилотных грузовиков такой подход формирует индекс зрелости технологий. Помимо количественных данных о пробеге государство будет видеть качественные объективные показатели – в частности, километраж в полностью автономном режиме без перехвата руля оператором. И все дальнейшие шаги по развитию беспилотной отрасли, переходу к массовому внедрению, открытию дорог общего пользования будут приниматься на основе объективных, независимых данных от госсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/glonass-2039406878.html

https://ria.ru/20250814/asfaltoukladchik-2035176716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эра-глонасс, алексей райкевич, россия, вэф-2025