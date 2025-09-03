https://ria.ru/20250903/glonass-2039406878.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала более 65 тысяч аварийных вызовов экстренным службам

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала более 65 тысяч аварийных вызовов экстренным службам

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала более 65 тысяч аварийных вызовов экстренным службам

Более 65 тысяч аварийных вызовов передала госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренным службам с начала года, рассказал РИА Новости на ВЭФ глава АО "ГЛОНАСС"... РИА Новости, 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч аварийных вызовов передала госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренным службам с начала года, рассказал РИА Новости на ВЭФ глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич."Количество аварийных вызовов, переданных "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренным службам с начала 2025 года, превысило 65 тысяч сообщений. За все время работы госинформсистемы водители нажимали кнопку SOS в машинах или устройство срабатывало автоматически при тяжелых ДТП более полумиллиона раз", - сказал Райкевич.Он добавил, что благодаря интеграции "ЭРА-ГЛОНАСС" со всеми действующими региональными "Системами-112" экстренные службы получают координаты происшествий в среднем за 19 секунд, что вдвое сокращает время реагирования.Глава компании напомнил, что на сегодняшний день к госинформсистеме подключено 12,8 миллиона автомобилей. "Увеличение количества подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей повышает безопасность все большего числа водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах страны", - добавил Райкевич.По его словам, одним из ключевых показателей эффективности системы является высокий уровень автоматических вызовов, достигший за период с начала 2025 года 87%. Это имеет особое значение при тяжелых авариях, когда пострадавшие не могут самостоятельно сообщить о происшествии из-за травм, состояния шока и дезориентации.Автомобильный рынок сегодня полностью обеспечивается устройствами вызова экстренных оперативных служб или кнопками SOS: за три минувших года число российских производителей такого оборудования выросло с 4 до 12. Минпромторг России совместно с АО "ГЛОНАСС" и производителями микроэлектроники перевел устройства на отечественную санкционно стойкую компонентную базу.Помимо аварийного оповещения, "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечивает онлайн-мониторинг свыше 500 тысяч транспортных средств, повышая прозрачность в ключевых сферах экономики: отраслях общественного транспорта, транспортировки опасных грузов, лесной техники и малой авиации. Данные о движении, в частности, общественного транспорта передаются в Ространснадзор, Рослесхоз и в тысячу муниципальных и региональных навигационно-информационных систем. Интеграция с популярными мобильными сервисами позволяет миллионам пассажиров в реальном времени видеть маршруты и время прибытия транспорта.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

