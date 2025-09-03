https://ria.ru/20250903/ganchev-2039412067.html

Ганчев рассказал о боях за Купянск

Ганчев рассказал о боях за Купянск - РИА Новости, 03.09.2025

Ганчев рассказал о боях за Купянск

ВС РФ находятся внутри Купянска и выбивают врага с улиц, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ находятся внутри Купянска и выбивают врага с улиц, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."По нашей имеющейся информации, действительно, российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри города Купянска и выбивают врага с его улиц. ...Мы видим последовательное освобождение города", - сказал Ганчев.В среду Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска в Харьковской области.

россия

харьковская область

2025

