Ганчев рассказал о боях за Купянск
Ганчев рассказал о боях за Купянск
ВС РФ находятся внутри Купянска и выбивают врага с улиц, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:50:00+03:00
2025-09-03T15:50:00+03:00
2025-09-03T15:51:00+03:00
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ находятся внутри Купянска и выбивают врага с улиц, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."По нашей имеющейся информации, действительно, российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри города Купянска и выбивают врага с его улиц. ...Мы видим последовательное освобождение города", - сказал Ганчев.В среду Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска в Харьковской области.
