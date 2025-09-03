Снайпер с пером: необычная сторона Валентина Гафта
Актер Валентин Гафт. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Валентин Гафт был не только блестящим актером, но и автором эпиграмм. Его остроты разлетались по театральной Москве. Одни коллеги смеялись, другие обижались. Кто попал под его сатирический прицел? И как ему за это "мстили"?
Актер-снайпер на театральной сцене
"С ним никогда не расслабишься. Его волна была девятый вал. Он опрокидывал тебя этой волной", — говорила Марина Неелова в интервью "Комсомольской правде". Партнерам по сцене действительно приходилось держать ухо востро.
"Он прекрасно знал, как его любят режиссеры и зрители и как его боятся партнеры. И было за что его бояться. Валентин Иосифович был совершенно убежден, что каждый спектакль, в котором он принимает участие, — это моноспектакль Валентина Гафта. — вспоминала Неелова. — Он мог прямо на сцене прокомментировать игру коллеги: "Неправильно сейчас играешь... Не можешь вообще играть". И неважно, что в зале сидели зрители".
Гафт в спектакле "Третья голова"
При этом к себе он был еще строже. Если считал, что произнес реплику не так, как нужно, повторял ее снова и снова — пока не доводил до совершенства. Перфекционизм Гафта был легендарным и пугающим одновременно.
Первый выстрел
Точно неизвестно, какая эпиграмма была первой. По одной версии, Гафт ответил Ролану Быкову, который сначала сочинил про него: "Что такое Гафт? Может, это шкаф? Или так не выговаривают МХАТ?" Валентин Иосифович парировал изящнее:
Ему бы в сборную по баскетболу,
Какой-то черт сидит в нем, бес,
Всего-то два вершка от полу,
А звезды достает с небес.
Народный артист СССР Ролан Быков
По другой версии, дебют состоялся в Театре на Малой Бронной. Режиссер Андрей Гончаров очень любил собирать грибы, и Гафт не мог пройти мимо такой мишени:
Грибных дел мастер Гончаров
В лесу грибы искать здоров.
Так гончаровская рука
Нашла в лесу Боровика.
Валентин Гафт
Мишени для мастера слова
Слава Гафта как автора тонкой сатиры быстро разнеслась по театральной Москве. Под его перо попадали все — от сценаристов до певцов, пишет "Комсомольская правда".
Эльдару Рязанову досталось:
Переосмысливая заново
Картины Элика Рязанова,
Скажу: талант его растет,
Как и живот, им нет предела,
Но вырывается вперед
Его талантливое тело!
Армену Джигарханяну:
Гораздо меньше на земле армян,
Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.
Война колкостями
Коллеги не оставались в долгу. Михаил Казаков, например, отшутился по-дружески: "Я, впервые услышав ее от него самого, вспыхнул. И сразу понял, что она разойдется. Так и случилось. Хотя эпиграмма эта, безусловно, смешна и многозначна, я был ославлен на всю страну. Однажды я сказал ему: "Валька, ты сделал мне прекрасную рекламу среди женской части населения. Многие, заинтересовавшись, решили проверить правдивость твоего заявления. Спасибо, друг". И написал ответное стихотворение:
Гафт остроумен, и не только.
Он удивительный талант,
как Ленский, он, влюбившись
в Ольгу,
на Остроумовой женат.
Народный артист России Валентин Гафт
Валерий Краснопольский иронизировал:
К актерам я неравнодушен
И пил с одним на брудершафт,
А он мне после плюнул в душу,
Иначе был бы он не Гафт.
А известный советский сатирик и пародист Александр Иванов честно признался, что соперничать не собирается:
На Гафта? Эпиграмму? Ну уж нет!
Ведь от него же никуда не скроешься.
А Гафт, хоть он актер, а не поэт,
Так припечатает, что не отмоешься…
Писатель-сатирик Александр Александрович Иванов
Сам Гафт понимал, чем рискует, и даже предупредил себя в автоэпиграмме:
Гафт очень многих изметелил
И в эпиграммах съел живьем.
Набил он руку в этом деле,
А остальное мы набьем.
Цена острословия
Популярность Гафта-эпиграммиста имела и обратную сторону. Ему начали приписывать чужие четверостишия, что очень огорчало актера. Знакомые замирали от страха на творческих вечерах: вдруг и про них что-то сочинит? Хотя, например, Эльдар Рязанов говорил, что быть героем его эпиграммы — "большая часть", ведь Валентин Иосифович обращает внимание на талантливых людей.
Режиссер Эльдар Рязанов во время онлайн-конференции в РИА Новости
"Российская газета" отмечала, что не все эпиграммы были саркастичными. Михаилу Ульянову он посвятил уважительные строки:
Ульянов, Вы большой оратор,
В Вас силы и таланта сплав.
Такой возьмет не только театр,
Вокзал возьмет и телеграф.
Зиновию Гердту написал:
О, необыкновенный Гердт!
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт —
Колено-он-непреклоненный.
Зиновий Гердт
От сатиры к лирике
В последние годы жизни Валентин Иосифович кардинально поменял регистр. Вместо язвительных эпиграмм он начал писать лирические стихи. Выпустил книги с рисунками Михаила Шемякина и Никаса Сафронова.
Мы в лицо друг другу дышим,
Бьют часы в полночный час,
А над нами кто-то свыше
Все давно решил за нас.
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Друзья рассказывали: когда актер тяжело болел , его вдохновляла каждая новость о выходе очередного сборника стихов. Гафт-лирик оказался не менее талантлив, чем Гафт-сатирик.
Мастер эпиграмм ушел из жизни в 85 лет, оставив после себя не только яркие роли, но и целую коллекцию словесных портретов эпохи.