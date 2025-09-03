https://ria.ru/20250903/gaft-2039367018.html

Снайпер с пером: необычная сторона Валентина Гафта

Валентин Гафт был не только блестящим актером, но и автором эпиграмм. Его остроты разлетались по театральной Москве. Одни коллеги смеялись, другие обижались... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Валентин Гафт был не только блестящим актером, но и автором эпиграмм. Его остроты разлетались по театральной Москве. Одни коллеги смеялись, другие обижались. Кто попал под его сатирический прицел? И как ему за это "мстили"?Актер-снайпер на театральной сцене"С ним никогда не расслабишься. Его волна была девятый вал. Он опрокидывал тебя этой волной", — говорила Марина Неелова в интервью "Комсомольской правде". Партнерам по сцене действительно приходилось держать ухо востро."Он прекрасно знал, как его любят режиссеры и зрители и как его боятся партнеры. И было за что его бояться. Валентин Иосифович был совершенно убежден, что каждый спектакль, в котором он принимает участие, — это моноспектакль Валентина Гафта. — вспоминала Неелова. — Он мог прямо на сцене прокомментировать игру коллеги: "Неправильно сейчас играешь... Не можешь вообще играть". И неважно, что в зале сидели зрители".При этом к себе он был еще строже. Если считал, что произнес реплику не так, как нужно, повторял ее снова и снова — пока не доводил до совершенства. Перфекционизм Гафта был легендарным и пугающим одновременно.Первый выстрелТочно неизвестно, какая эпиграмма была первой. По одной версии, Гафт ответил Ролану Быкову, который сначала сочинил про него: "Что такое Гафт? Может, это шкаф? Или так не выговаривают МХАТ?" Валентин Иосифович парировал изящнее:Ему бы в сборную по баскетболу,Какой-то черт сидит в нем, бес,Всего-то два вершка от полу,А звезды достает с небес.По другой версии, дебют состоялся в Театре на Малой Бронной. Режиссер Андрей Гончаров очень любил собирать грибы, и Гафт не мог пройти мимо такой мишени:Грибных дел мастер Гончаров В лесу грибы искать здоров.Так гончаровская рука Нашла в лесу Боровика.Мишени для мастера словаСлава Гафта как автора тонкой сатиры быстро разнеслась по театральной Москве. Под его перо попадали все — от сценаристов до певцов, пишет "Комсомольская правда".Эльдару Рязанову досталось:Переосмысливая зановоКартины Элика Рязанова,Скажу: талант его растет,Как и живот, им нет предела,Но вырывается впередЕго талантливое тело!Армену Джигарханяну:Гораздо меньше на земле армян,Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.Война колкостямиКоллеги не оставались в долгу. Михаил Казаков, например, отшутился по-дружески: "Я, впервые услышав ее от него самого, вспыхнул. И сразу понял, что она разойдется. Так и случилось. Хотя эпиграмма эта, безусловно, смешна и многозначна, я был ославлен на всю страну. Однажды я сказал ему: "Валька, ты сделал мне прекрасную рекламу среди женской части населения. Многие, заинтересовавшись, решили проверить правдивость твоего заявления. Спасибо, друг". И написал ответное стихотворение:Гафт остроумен, и не только.Он удивительный талант,как Ленский, он, влюбившисьв Ольгу,на Остроумовой женат.Валерий Краснопольский иронизировал:К актерам я неравнодушенИ пил с одним на брудершафт,А он мне после плюнул в душу,Иначе был бы он не Гафт.А известный советский сатирик и пародист Александр Иванов честно признался, что соперничать не собирается:На Гафта? Эпиграмму? Ну уж нет!Ведь от него же никуда не скроешься.А Гафт, хоть он актер, а не поэт,Так припечатает, что не отмоешься…Сам Гафт понимал, чем рискует, и даже предупредил себя в автоэпиграмме:Гафт очень многих изметелилИ в эпиграммах съел живьем.Набил он руку в этом деле,А остальное мы набьем.Цена острословияПопулярность Гафта-эпиграммиста имела и обратную сторону. Ему начали приписывать чужие четверостишия, что очень огорчало актера. Знакомые замирали от страха на творческих вечерах: вдруг и про них что-то сочинит? Хотя, например, Эльдар Рязанов говорил, что быть героем его эпиграммы — "большая часть", ведь Валентин Иосифович обращает внимание на талантливых людей."Российская газета" отмечала, что не все эпиграммы были саркастичными. Михаилу Ульянову он посвятил уважительные строки:Ульянов, Вы большой оратор,В Вас силы и таланта сплав.Такой возьмет не только театр,Вокзал возьмет и телеграф.Зиновию Гердту написал:О, необыкновенный Гердт!Он сохранил с поры военнойОдну из самых лучших черт —Колено-он-непреклоненный.От сатиры к лирикеВ последние годы жизни Валентин Иосифович кардинально поменял регистр. Вместо язвительных эпиграмм он начал писать лирические стихи. Выпустил книги с рисунками Михаила Шемякина и Никаса Сафронова.Мы в лицо друг другу дышим,Бьют часы в полночный час,А над нами кто-то свышеВсе давно решил за нас.Друзья рассказывали: когда актер тяжело болел , его вдохновляла каждая новость о выходе очередного сборника стихов. Гафт-лирик оказался не менее талантлив, чем Гафт-сатирик.Мастер эпиграмм ушел из жизни в 85 лет, оставив после себя не только яркие роли, но и целую коллекцию словесных портретов эпохи.

