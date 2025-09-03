Рейтинг@Mail.ru
Снайпер с пером: необычная сторона Валентина Гафта - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/gaft-2039367018.html
Снайпер с пером: необычная сторона Валентина Гафта
Снайпер с пером: необычная сторона Валентина Гафта - РИА Новости, 03.09.2025
Снайпер с пером: необычная сторона Валентина Гафта
Валентин Гафт был не только блестящим актером, но и автором эпиграмм. Его остроты разлетались по театральной Москве. Одни коллеги смеялись, другие обижались... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:20:00+03:00
2025-09-03T19:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588899577_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_02392e14626f656b57dd50662129c2bc.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Валентин Гафт был не только блестящим актером, но и автором эпиграмм. Его остроты разлетались по театральной Москве. Одни коллеги смеялись, другие обижались. Кто попал под его сатирический прицел? И как ему за это "мстили"?Актер-снайпер на театральной сцене"С ним никогда не расслабишься. Его волна была девятый вал. Он опрокидывал тебя этой волной", — говорила Марина Неелова в интервью "Комсомольской правде". Партнерам по сцене действительно приходилось держать ухо востро."Он прекрасно знал, как его любят режиссеры и зрители и как его боятся партнеры. И было за что его бояться. Валентин Иосифович был совершенно убежден, что каждый спектакль, в котором он принимает участие, — это моноспектакль Валентина Гафта. — вспоминала Неелова. — Он мог прямо на сцене прокомментировать игру коллеги: "Неправильно сейчас играешь... Не можешь вообще играть". И неважно, что в зале сидели зрители".При этом к себе он был еще строже. Если считал, что произнес реплику не так, как нужно, повторял ее снова и снова — пока не доводил до совершенства. Перфекционизм Гафта был легендарным и пугающим одновременно.Первый выстрелТочно неизвестно, какая эпиграмма была первой. По одной версии, Гафт ответил Ролану Быкову, который сначала сочинил про него: "Что такое Гафт? Может, это шкаф? Или так не выговаривают МХАТ?" Валентин Иосифович парировал изящнее:Ему бы в сборную по баскетболу,Какой-то черт сидит в нем, бес,Всего-то два вершка от полу,А звезды достает с небес.По другой версии, дебют состоялся в Театре на Малой Бронной. Режиссер Андрей Гончаров очень любил собирать грибы, и Гафт не мог пройти мимо такой мишени:Грибных дел мастер Гончаров В лесу грибы искать здоров.Так гончаровская рука Нашла в лесу Боровика.Мишени для мастера словаСлава Гафта как автора тонкой сатиры быстро разнеслась по театральной Москве. Под его перо попадали все — от сценаристов до певцов, пишет "Комсомольская правда".Эльдару Рязанову досталось:Переосмысливая зановоКартины Элика Рязанова,Скажу: талант его растет,Как и живот, им нет предела,Но вырывается впередЕго талантливое тело!Армену Джигарханяну:Гораздо меньше на земле армян,Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.Война колкостямиКоллеги не оставались в долгу. Михаил Казаков, например, отшутился по-дружески: "Я, впервые услышав ее от него самого, вспыхнул. И сразу понял, что она разойдется. Так и случилось. Хотя эпиграмма эта, безусловно, смешна и многозначна, я был ославлен на всю страну. Однажды я сказал ему: "Валька, ты сделал мне прекрасную рекламу среди женской части населения. Многие, заинтересовавшись, решили проверить правдивость твоего заявления. Спасибо, друг". И написал ответное стихотворение:Гафт остроумен, и не только.Он удивительный талант,как Ленский, он, влюбившисьв Ольгу,на Остроумовой женат.Валерий Краснопольский иронизировал:К актерам я неравнодушенИ пил с одним на брудершафт,А он мне после плюнул в душу,Иначе был бы он не Гафт.А известный советский сатирик и пародист Александр Иванов честно признался, что соперничать не собирается:На Гафта? Эпиграмму? Ну уж нет!Ведь от него же никуда не скроешься.А Гафт, хоть он актер, а не поэт,Так припечатает, что не отмоешься…Сам Гафт понимал, чем рискует, и даже предупредил себя в автоэпиграмме:Гафт очень многих изметелилИ в эпиграммах съел живьем.Набил он руку в этом деле,А остальное мы набьем.Цена острословияПопулярность Гафта-эпиграммиста имела и обратную сторону. Ему начали приписывать чужие четверостишия, что очень огорчало актера. Знакомые замирали от страха на творческих вечерах: вдруг и про них что-то сочинит? Хотя, например, Эльдар Рязанов говорил, что быть героем его эпиграммы — "большая часть", ведь Валентин Иосифович обращает внимание на талантливых людей."Российская газета" отмечала, что не все эпиграммы были саркастичными. Михаилу Ульянову он посвятил уважительные строки:Ульянов, Вы большой оратор,В Вас силы и таланта сплав.Такой возьмет не только театр,Вокзал возьмет и телеграф.Зиновию Гердту написал:О, необыкновенный Гердт!Он сохранил с поры военнойОдну из самых лучших черт —Колено-он-непреклоненный.От сатиры к лирикеВ последние годы жизни Валентин Иосифович кардинально поменял регистр. Вместо язвительных эпиграмм он начал писать лирические стихи. Выпустил книги с рисунками Михаила Шемякина и Никаса Сафронова.Мы в лицо друг другу дышим,Бьют часы в полночный час,А над нами кто-то свышеВсе давно решил за нас.Друзья рассказывали: когда актер тяжело болел , его вдохновляла каждая новость о выходе очередного сборника стихов. Гафт-лирик оказался не менее талантлив, чем Гафт-сатирик.Мастер эпиграмм ушел из жизни в 85 лет, оставив после себя не только яркие роли, но и целую коллекцию словесных портретов эпохи.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588899577_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_d22b74df034cb86b8381a4295ec84005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Снайпер с пером: необычная сторона Валентина Гафта

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Актер Валентин Гафт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Валентин Гафт был не только блестящим актером, но и автором эпиграмм. Его остроты разлетались по театральной Москве. Одни коллеги смеялись, другие обижались. Кто попал под его сатирический прицел? И как ему за это "мстили"?

Актер-снайпер на театральной сцене

"С ним никогда не расслабишься. Его волна была девятый вал. Он опрокидывал тебя этой волной", — говорила Марина Неелова в интервью "Комсомольской правде". Партнерам по сцене действительно приходилось держать ухо востро.
"Он прекрасно знал, как его любят режиссеры и зрители и как его боятся партнеры. И было за что его бояться. Валентин Иосифович был совершенно убежден, что каждый спектакль, в котором он принимает участие, — это моноспектакль Валентина Гафта. — вспоминала Неелова. — Он мог прямо на сцене прокомментировать игру коллеги: "Неправильно сейчас играешь... Не можешь вообще играть". И неважно, что в зале сидели зрители".
© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкГафт в спектакле "Третья голова"
Гафт в спектакле Третья голова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Гладштейн
Перейти в медиабанк
Гафт в спектакле "Третья голова"
При этом к себе он был еще строже. Если считал, что произнес реплику не так, как нужно, повторял ее снова и снова — пока не доводил до совершенства. Перфекционизм Гафта был легендарным и пугающим одновременно.

Первый выстрел

Точно неизвестно, какая эпиграмма была первой. По одной версии, Гафт ответил Ролану Быкову, который сначала сочинил про него: "Что такое Гафт? Может, это шкаф? Или так не выговаривают МХАТ?" Валентин Иосифович парировал изящнее:
Ему бы в сборную по баскетболу,
Какой-то черт сидит в нем, бес,
Всего-то два вершка от полу,
А звезды достает с небес.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Ролан Быков
Народный артист СССР Ролан Быков - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Ролан Быков
По другой версии, дебют состоялся в Театре на Малой Бронной. Режиссер Андрей Гончаров очень любил собирать грибы, и Гафт не мог пройти мимо такой мишени:
Грибных дел мастер Гончаров
В лесу грибы искать здоров.
Так гончаровская рука
Нашла в лесу Боровика.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВалентин Гафт
Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Валентин Гафт

Мишени для мастера слова

Слава Гафта как автора тонкой сатиры быстро разнеслась по театральной Москве. Под его перо попадали все — от сценаристов до певцов, пишет "Комсомольская правда".
Эльдару Рязанову досталось:
Переосмысливая заново
Картины Элика Рязанова,
Скажу: талант его растет,
Как и живот, им нет предела,
Но вырывается вперед
Его талантливое тело!
© Кино-Театр.РУВалентин Гафт в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные"
Валентин Гафт в фильме режиссёра Эльдара Рязанова Небеса обетованные - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Кино-Театр.РУ
Валентин Гафт в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные"
Армену Джигарханяну:
Гораздо меньше на земле армян,
Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.

Война колкостями

Коллеги не оставались в долгу. Михаил Казаков, например, отшутился по-дружески: "Я, впервые услышав ее от него самого, вспыхнул. И сразу понял, что она разойдется. Так и случилось. Хотя эпиграмма эта, безусловно, смешна и многозначна, я был ославлен на всю страну. Однажды я сказал ему: "Валька, ты сделал мне прекрасную рекламу среди женской части населения. Многие, заинтересовавшись, решили проверить правдивость твоего заявления. Спасибо, друг". И написал ответное стихотворение:
Гафт остроумен, и не только.
Он удивительный талант,
как Ленский, он, влюбившись
в Ольгу,
на Остроумовой женат.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкНародный артист России Валентин Гафт
Народный артист России Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Народный артист России Валентин Гафт
Валерий Краснопольский иронизировал:
К актерам я неравнодушен
И пил с одним на брудершафт,
А он мне после плюнул в душу,
Иначе был бы он не Гафт.
А известный советский сатирик и пародист Александр Иванов честно признался, что соперничать не собирается:
На Гафта? Эпиграмму? Ну уж нет!
Ведь от него же никуда не скроешься.
А Гафт, хоть он актер, а не поэт,
Так припечатает, что не отмоешься…
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПисатель-сатирик Александр Александрович Иванов
Писатель-сатирик Александр Александрович Иванов на съезде Партии экономической свободы. Парламентский центр РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Писатель-сатирик Александр Александрович Иванов
Сам Гафт понимал, чем рискует, и даже предупредил себя в автоэпиграмме:
Гафт очень многих изметелил
И в эпиграммах съел живьем.
Набил он руку в этом деле,
А остальное мы набьем.

Цена острословия

Популярность Гафта-эпиграммиста имела и обратную сторону. Ему начали приписывать чужие четверостишия, что очень огорчало актера. Знакомые замирали от страха на творческих вечерах: вдруг и про них что-то сочинит? Хотя, например, Эльдар Рязанов говорил, что быть героем его эпиграммы "большая часть", ведь Валентин Иосифович обращает внимание на талантливых людей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРежиссер Эльдар Рязанов во время онлайн-конференции в РИА Новости
Режиссер Эльдар Рязанов во время online конференции в РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Режиссер Эльдар Рязанов во время онлайн-конференции в РИА Новости
"Российская газета" отмечала, что не все эпиграммы были саркастичными. Михаилу Ульянову он посвятил уважительные строки:
Ульянов, Вы большой оратор,
В Вас силы и таланта сплав.
Такой возьмет не только театр,
Вокзал возьмет и телеграф.
Зиновию Гердту написал:
О, необыкновенный Гердт!
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт —
Колено-он-непреклоненный.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкЗиновий Гердт
Зиновий Гердт - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Зиновий Гердт

От сатиры к лирике

В последние годы жизни Валентин Иосифович кардинально поменял регистр. Вместо язвительных эпиграмм он начал писать лирические стихи. Выпустил книги с рисунками Михаила Шемякина и Никаса Сафронова.
Мы в лицо друг другу дышим,
Бьют часы в полночный час,
А над нами кто-то свыше
Все давно решил за нас.
© Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкВалентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Пресс-служба ГК "Люксор"
Перейти в медиабанк
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Друзья рассказывали: когда актер тяжело болел , его вдохновляла каждая новость о выходе очередного сборника стихов. Гафт-лирик оказался не менее талантлив, чем Гафт-сатирик.
Мастер эпиграмм ушел из жизни в 85 лет, оставив после себя не только яркие роли, но и целую коллекцию словесных портретов эпохи.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала