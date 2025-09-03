https://ria.ru/20250903/g20-2039225780.html

Польша попросила США пригласить ее в G20

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил госсекретаря США Марка Рубио пригласить его страну в Большую двадцатку.

ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил госсекретаря США Марка Рубио пригласить его страну в Большую двадцатку. "В связи с тем, что Польша вошла в клуб триллионных экономик, я просил, чтобы Соединенные штаты, занимая пост председателя в следующем году в группе G20, пригласили Польшу в этот круг", - сказал Сикорский после встречи с Рубио в Майами. "Мы имеем на это право не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая презентует политический и интеллектуальный аргумент, потому что мы являемся той страной, которая успешно трансформировалась из плановой экономики в свободную, и мы являемся примером для подражания другим", - цитирует Сикорского агентство РАР. По данным официальной статистики, в 2025 году экономика Польши впервые превысит отметку в один триллион долларов.

