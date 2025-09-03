https://ria.ru/20250903/funikuler-2039515795.html

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 15

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 15

МАДРИД, 3 сен — РИА Новости. В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Elevador da Glória, есть погибшие, сообщило новостное агентство CNN Portugal."По данным официального источника в полиции общественной безопасности, погибли по меньшей мере 15 человек", — говорится в публикации. Десятки получили ранения. Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр города с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018-м он уже сходил с рельсов, но тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.

