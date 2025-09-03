Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 15
22:41 03.09.2025 (обновлено: 23:57 03.09.2025)
Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 15
Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 15 - РИА Новости, 03.09.2025
Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 15
В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Elevador da Glória, есть погибшие, сообщило новостное агентство CNN Portugal. РИА Новости, 03.09.2025
МАДРИД, 3 сен — РИА Новости. В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Elevador da Glória, есть погибшие, сообщило новостное агентство CNN Portugal."По данным официального источника в полиции общественной безопасности, погибли по меньшей мере 15 человек", — говорится в публикации. Десятки получили ранения. Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр города с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018-м он уже сходил с рельсов, но тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
МАДРИД, 3 сен — РИА Новости. В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Elevador da Glória, есть погибшие, сообщило новостное агентство CNN Portugal.
"По данным официального источника в полиции общественной безопасности, погибли по меньшей мере 15 человек", — говорится в публикации.
Десятки получили ранения.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр города с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018-м он уже сходил с рельсов, но тогда обошлось без жертв.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
