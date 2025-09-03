https://ria.ru/20250903/frg-2039403746.html

В Германии одобрили внедрение общеевропейской реформы предоставления убежищ

В Германии одобрили внедрение общеевропейской реформы предоставления убежищ - РИА Новости, 03.09.2025

В Германии одобрили внедрение общеевропейской реформы предоставления убежищ

Кабинет министров Германии одобрил внедрение в национальное законодательство общеевропейской реформы системы предоставления убежища, направленной на ограничение РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:27:00+03:00

2025-09-03T15:27:00+03:00

2025-09-03T15:27:00+03:00

в мире

германия

александр добриндт

фридрих мерц

олаф шольц

ard

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кабинет министров Германии одобрил внедрение в национальное законодательство общеевропейской реформы системы предоставления убежища, направленной на ограничение миграции, сообщило министерство внутренних дел страны на фоне споров по этому поводу внутри правительства ФРГ. Ранее кабмин канцлера Фридриха Мерца откладывал принятие решения из-за разногласий между несколькими немецкими министрами, представляющими разные партии в составе правящей коалиции, сообщает телеканал ARD. "Сегодня кабинет министров ФРГ принял два законопроекта, которые внедряют новую общеевропейскую систему убежища (GEAS) в национальное законодательство. Таким образом, создаются предпосылки для более эффективного ограничения, регулирования и упорядочения миграции в Европе", - говорится в сообщении на сайте МВД. Реформа необходима, чтобы ограничить нелегальную миграцию в ФРГ на долгосрочной основе и "положить конец перегрузке" системы предоставления убежища, отметил глава министерства Александр Добриндт. Законопроекты, среди прочего, предусматривают возможность заключения беженцев под стражу для предотвращения их бегства. Кроме того, после одобрения законопроектов парламентом власти смогут в некоторых случаях снижать размер выплат претендентам на получение убежища или полностью лишать их пособий. Реформа также позволит отправлять тех, кто уже получил право на убежище в других странах, в специальные миграционные центры. Предыдущий кабмин канцлера Олафа Шольца уже согласовывал внедрение реформы в ноябре 2024 года, но кризис и распад правящей коалиции не позволили провести законопроект через парламент, напоминает ARD. Правительство ФРГ ранее приняло ряд других мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства. В сентябре 2024 года правительство ФРГ возобновило пограничный контроль на всех сухопутных границах, ссылаясь на необходимость сдерживания нелегальной миграции и борьбы с террористической угрозой. Добриндт ранее сообщил, что пограничный контроль будет продлен и по истечении срока его действия в сентябре 2025 года.

https://ria.ru/20250322/migranty-2006685402.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, александр добриндт, фридрих мерц, олаф шольц, ard, евросоюз