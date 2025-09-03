Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал слова Стубба о победе Финляндии над СССР - РИА Новости, 03.09.2025
03:01 03.09.2025
Эксперт прокомментировал слова Стубба о победе Финляндии над СССР
Эксперт прокомментировал слова Стубба о победе Финляндии над СССР - РИА Новости, 03.09.2025
Эксперт прокомментировал слова Стубба о победе Финляндии над СССР
Президент Финляндии Александр Стубб начинает бредить, когда всерьез говорит о победе свой страны в 1944 году над СССР, заявил РИА Новости научный директор...
финляндия
ссср
российское военно-историческое общество (рвио)
нато
в мире
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб начинает бредить, когда всерьез говорит о победе свой страны в 1944 году над СССР, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Накануне Стубб заявил, что его страна победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость. Он сказал, что "мы все ещё чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость". "Что можно сказать на заявление Стубба? Такое впечатление, что человек, а в данном случае руководитель целого государства, бредит. Или очень невнимательно изучал документы советско-финских переговоров 1944 года и мирного договора, который был подписан в сентябре того же года", - сказал Мягков. Он добавил, что Финляндия согласилась на такие условия мирного договора, которые однозначно говорят о том, что финны потерпели разгромное поражение в войне против СССР. По словам научного директора РВИО, Финляндия смогла сохранить свою независимость только благодаря доброй воле СССР. "Сохранение Финляндией независимости в 1944 году - это была добрая воля Советского Союза и Верховного главнокомандующего Сталина. Когда советские войска в конце лета 1944 года вышли к финской границе в районе Восточной Карелии, Сталин отдал приказ нашим войскам, именно Карельскому фронту, под командованием тогда генерала Мерецкова, финскую границу не переходить", - подчеркнул Мягков. По его словам, сегодня Финляндия фактически потеряла свой суверенитет, потому что стала "привязана к НАТО". "Став сегодня на сторону Запада, проводя реваншистский курс, она стала зависима, привязана к НАТО", - отметил Мягков. Он добавил, что президенту Финляндии следует почитать "Черную книгу", которую недавно Российское военно-историческое общество выпустило в свет и которая скоро будет переведена на финский язык. Именно в этой книге описывается краткая история финской русофобии, которая в прошлом веке привела страну к краю пропасти.
финляндия
ссср
2025
финляндия, ссср, российское военно-историческое общество (рвио), нато, в мире
Финляндия, СССР, Российское военно-историческое общество (РВИО), НАТО, В мире
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб начинает бредить, когда всерьез говорит о победе свой страны в 1944 году над СССР, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Накануне Стубб заявил, что его страна победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость. Он сказал, что "мы все ещё чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость".
"Что можно сказать на заявление Стубба? Такое впечатление, что человек, а в данном случае руководитель целого государства, бредит. Или очень невнимательно изучал документы советско-финских переговоров 1944 года и мирного договора, который был подписан в сентябре того же года", - сказал Мягков.
Он добавил, что Финляндия согласилась на такие условия мирного договора, которые однозначно говорят о том, что финны потерпели разгромное поражение в войне против СССР.
По словам научного директора РВИО, Финляндия смогла сохранить свою независимость только благодаря доброй воле СССР.
"Сохранение Финляндией независимости в 1944 году - это была добрая воля Советского Союза и Верховного главнокомандующего Сталина. Когда советские войска в конце лета 1944 года вышли к финской границе в районе Восточной Карелии, Сталин отдал приказ нашим войскам, именно Карельскому фронту, под командованием тогда генерала Мерецкова, финскую границу не переходить", - подчеркнул Мягков.
По его словам, сегодня Финляндия фактически потеряла свой суверенитет, потому что стала "привязана к НАТО".
"Став сегодня на сторону Запада, проводя реваншистский курс, она стала зависима, привязана к НАТО", - отметил Мягков.
Он добавил, что президенту Финляндии следует почитать "Черную книгу", которую недавно Российское военно-историческое общество выпустило в свет и которая скоро будет переведена на финский язык. Именно в этой книге описывается краткая история финской русофобии, которая в прошлом веке привела страну к краю пропасти.
ФинляндияСССРРоссийское военно-историческое общество (РВИО)НАТОВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала