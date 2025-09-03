https://ria.ru/20250903/figurant-2039339143.html

Фигурант дела о хищении в Шереметьево хочет отправиться на СВО

Фигурант дела о хищении в Шереметьево хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 03.09.2025

Фигурант дела о хищении в Шереметьево хочет отправиться на СВО

Фигурант уголовного дела о хищении средств участников СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:33:00+03:00

2025-09-03T12:33:00+03:00

2025-09-03T12:33:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении средств участников СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости адвокат Павел Чигилейчик. "Боглаев изъявил желание отправиться на СВО", - сказал адвокат. Чигилейчик в беседе с РИА Новости сообщил, что Боглаев вину не признает. По словам защитника, против его подзащитного дали показания таксисты, которые обманывали участников СВО. Они рассказали, что он "якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту". Защитник утверждает, что никакого отношения к обману участников СВО его подзащитный не имел, это якобы была собственная инициатива таксистов, которые, по его словам, забирали себе деньги от обмана потерпевших. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, просил отправить его на СВО, но из-за вменяемой 210 статьи УК (создание преступного сообщества или преступной организации) это маловероятно.

https://ria.ru/20250903/uscherb-2039230725.html

https://ria.ru/20250903/zhitel-2039310596.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт)