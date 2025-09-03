https://ria.ru/20250903/figurant-2039339143.html
Фигурант дела о хищении в Шереметьево хочет отправиться на СВО
Фигурант дела о хищении в Шереметьево хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 03.09.2025
Фигурант дела о хищении в Шереметьево хочет отправиться на СВО
03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении средств участников СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости адвокат Павел Чигилейчик. "Боглаев изъявил желание отправиться на СВО", - сказал адвокат. Чигилейчик в беседе с РИА Новости сообщил, что Боглаев вину не признает. По словам защитника, против его подзащитного дали показания таксисты, которые обманывали участников СВО. Они рассказали, что он "якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту". Защитник утверждает, что никакого отношения к обману участников СВО его подзащитный не имел, это якобы была собственная инициатива таксистов, которые, по его словам, забирали себе деньги от обмана потерпевших. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, просил отправить его на СВО, но из-за вменяемой 210 статьи УК (создание преступного сообщества или преступной организации) это маловероятно.
Фигурант дела о хищении в Шереметьево хочет отправиться на СВО
Фигурант дела о хищении средств бойцов Боглаев хочет отправиться на СВО
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении средств участников СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости адвокат Павел Чигилейчик.
"Боглаев изъявил желание отправиться на СВО", - сказал адвокат.
Чигилейчик в беседе с РИА Новости сообщил, что Боглаев вину не признает. По словам защитника, против его подзащитного дали показания таксисты, которые обманывали участников СВО. Они рассказали, что он "якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту".
Защитник утверждает, что никакого отношения к обману участников СВО его подзащитный не имел, это якобы была собственная инициатива таксистов, которые, по его словам, забирали себе деньги от обмана потерпевших.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, просил отправить его на СВО, но из-за вменяемой 210 статьи УК (создание преступного сообщества или преступной организации) это маловероятно.