В Москве пройдет фестиваль технических видов спорта

10:09 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фестиваль технических видов спорта пройдет в российской столице с 5 по 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "С 5 по 7 сентября в центре технических видов спорта "Москва" состоится фестиваль технических видов спорта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" и объединит на одной площадке профессиональных гонщиков, известных пилотов, владельцев уникальных автомобилей и тысячи зрителей. В программе — соревнования в популярных и новых форматах, выставка автомобилей, интерактивные зоны и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из главных событий станет дебютное для столицы соревнование "Yuka Drive Fest Джимхана". Этот вид состязаний сочетает в себе элементы ралли-спринта, дрифта и фигурного вождения. Уточняется, что под руководством именитого дрифтера Аркадия Цареградцева участники продемонстрируют высокую точность управления автомобилем в ограниченном пространстве. Кроме того, гостям также представят 12-часовую картинг-гонку и Кубок по фиджитал-картингу. Это новая дисциплина, в которой участники сначала соревнуются на виртуальных симуляторах, а затем продолжают заезды на реальной трассе. Также в программе фестиваля заявлены хорошо знакомые зрителям мероприятия, в том числе любительский турнир по дрифту "Битва за Москву" и масштабная выставка ретро- и спорткаров, прошедших глубокую модификацию. "Организаторами фестиваля выступают департамент спорта города Москвы и Российская автомобильная федерация", - добавляется в сообщении.
Москва, Российская автомобильная федерация, Спорт
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фестиваль технических видов спорта пройдет в российской столице с 5 по 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"С 5 по 7 сентября в центре технических видов спорта "Москва" состоится фестиваль технических видов спорта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" и объединит на одной площадке профессиональных гонщиков, известных пилотов, владельцев уникальных автомобилей и тысячи зрителей. В программе — соревнования в популярных и новых форматах, выставка автомобилей, интерактивные зоны и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из главных событий станет дебютное для столицы соревнование "Yuka Drive Fest Джимхана". Этот вид состязаний сочетает в себе элементы ралли-спринта, дрифта и фигурного вождения. Уточняется, что под руководством именитого дрифтера Аркадия Цареградцева участники продемонстрируют высокую точность управления автомобилем в ограниченном пространстве.
Кроме того, гостям также представят 12-часовую картинг-гонку и Кубок по фиджитал-картингу. Это новая дисциплина, в которой участники сначала соревнуются на виртуальных симуляторах, а затем продолжают заезды на реальной трассе.
Также в программе фестиваля заявлены хорошо знакомые зрителям мероприятия, в том числе любительский турнир по дрифту "Битва за Москву" и масштабная выставка ретро- и спорткаров, прошедших глубокую модификацию.
"Организаторами фестиваля выступают департамент спорта города Москвы и Российская автомобильная федерация", - добавляется в сообщении.
МоскваРоссийская автомобильная федерацияСпорт
 
 
