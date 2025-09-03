https://ria.ru/20250903/festival-2039294911.html

В Москве пройдет фестиваль технических видов спорта

В Москве пройдет фестиваль технических видов спорта - РИА Новости, 03.09.2025

В Москве пройдет фестиваль технических видов спорта

Фестиваль технических видов спорта пройдет в российской столице с 5 по 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фестиваль технических видов спорта пройдет в российской столице с 5 по 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "С 5 по 7 сентября в центре технических видов спорта "Москва" состоится фестиваль технических видов спорта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" и объединит на одной площадке профессиональных гонщиков, известных пилотов, владельцев уникальных автомобилей и тысячи зрителей. В программе — соревнования в популярных и новых форматах, выставка автомобилей, интерактивные зоны и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из главных событий станет дебютное для столицы соревнование "Yuka Drive Fest Джимхана". Этот вид состязаний сочетает в себе элементы ралли-спринта, дрифта и фигурного вождения. Уточняется, что под руководством именитого дрифтера Аркадия Цареградцева участники продемонстрируют высокую точность управления автомобилем в ограниченном пространстве. Кроме того, гостям также представят 12-часовую картинг-гонку и Кубок по фиджитал-картингу. Это новая дисциплина, в которой участники сначала соревнуются на виртуальных симуляторах, а затем продолжают заезды на реальной трассе. Также в программе фестиваля заявлены хорошо знакомые зрителям мероприятия, в том числе любительский турнир по дрифту "Битва за Москву" и масштабная выставка ретро- и спорткаров, прошедших глубокую модификацию. "Организаторами фестиваля выступают департамент спорта города Москвы и Российская автомобильная федерация", - добавляется в сообщении.

