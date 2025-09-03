https://ria.ru/20250903/fas-2039296007.html
ФАС возбудила дело против ОТП банка из-за рекламы накопительного счета
ФАС возбудила дело против ОТП банка из-за рекламы накопительного счета
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "ОТП банка" по признакам нарушения рекламного законодательства при рекламе накопительного счета, сообщили в пресс-службе ведомства. "Ведомство рассмотрело жалобу гражданина на рекламу, транслируемую на телеканале "ТНТ". Ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия "ОТП банка" могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия, добавили в антимонопольном ведомстве.
