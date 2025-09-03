Рейтинг@Mail.ru
10:12 03.09.2025 (обновлено: 10:21 03.09.2025)
ФАС возбудила дело против ОТП банка из-за рекламы накопительного счета
ФАС возбудила дело против ОТП банка из-за рекламы накопительного счета
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "ОТП банка" по признакам нарушения рекламного законодательства при рекламе накопительного счета, сообщили в пресс-службе ведомства. "Ведомство рассмотрело жалобу гражданина на рекламу, транслируемую на телеканале "ТНТ". Ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия "ОТП банка" могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия, добавили в антимонопольном ведомстве.
россия, отп банк, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, ОТП Банк, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "ОТП банка" по признакам нарушения рекламного законодательства при рекламе накопительного счета, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ведомство рассмотрело жалобу гражданина на рекламу, транслируемую на телеканале "ТНТ". Ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия "ОТП банка" могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия, добавили в антимонопольном ведомстве.
