Более 20 докторов и фельдшеров привлекли в ярославские медучреждения

2025-09-03T12:42:00+03:00

2025-09-03T12:42:00+03:00

2025-09-03T12:54:00+03:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Более 20 специалистов придут на работу в медучреждения Ярославской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Комплексно подходим к привлечению квалифицированных кадров в медицину. Один из инструментов – федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"… В этом году благодаря этим программам в сельские медучреждения области придут 22 человека: 13 врачей и 9 специалистов со средним медицинским образованием", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Евраев отметил, что программы предусматривают выплаты до 1,5 миллиона рублей для врачей и до 750 тысяч – для фельдшеров. "Дополняем федеральную поддержку региональными мерами. Это и выплаты на покупку жилья от 2,5 до 4 миллионов рублей, и регулярные доплаты студентам-целевикам. За счет стимулирующих выплат увеличили зарплаты бригадам скорой помощи. Врачи получают ежемесячную доплату по 60 тысяч рублей, фельдшеры – по 26 тысяч. Такие же надбавки есть у специалистов паллиативного профиля", - рассказал глава региона. Такой подход, по мнению губернатора, позволяет создавать комфортные условия для работы медиков и обеспечивать качественную и своевременную медицинскую помощь для жителей региона. По данным областного правительства, в рамках программы в Даниловской центральной районной больнице к работе приступила врач-педиатр Ксения Каштаева. По словам главврача больницы Марии Коверовой, приход молодого специалиста – большой вклад в развитие детской медицины Даниловского округа. "Молодые профессионалы приносят свежие идеи и современные подходы к лечению пациентов. Благодаря господдержке мы можем привлекать талантливых врачей, улучшать уровень обслуживания наших жителей и создавать комфортные условия для работы сотрудников", - отметила Коверова. Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, именные целевые социальные выплаты на покупку жилья, введенные по инициативе губернатора Михаила Евраева, ежегодно получают около 40 медицинских работников. Студентам профильных вузов, заключившим договоры о целевой подготовке с последующим трудоустройством в больницы региона, дважды в год перечисляют 14 тысяч рублей. В 2025 году выплаты получают 508 человек. Аналогичная поддержка предусмотрена для ординаторов второго года обучения, работающих по целевым контрактам, и студентов-целевиков Ярославского медицинского колледжа, пояснила Можейко.

