Президент Эстонии рассказал о тратах на военную помощь Украине
03.09.2025
Президент Эстонии рассказал о тратах на военную помощь Украине
Президент Эстонии рассказал о тратах на военную помощь Украине
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эстония потратила 0,3% от ВВП на военную помощь Украине в этом году, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. "Эстония продолжит поддерживать Украину... Только в этом году мы потратили 0,3% от нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины", - заявил политик, добавив, что военная промышленность страны сотрудничает с Украиной. Карис напомнил, что со следующего года страна начнет тратить более 5% от ВВП на оборону. В августе телерадиокомпания ERR передавала, что эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, россия, эстония, алар карис, марк рютте, сергей лавров, нато
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эстония потратила 0,3% от ВВП на военную помощь Украине в этом году, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Эстония продолжит поддерживать Украину... Только в этом году мы потратили 0,3% от нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины", - заявил политик, добавив, что военная промышленность страны сотрудничает с Украиной.
Карис напомнил, что со следующего года страна начнет тратить более 5% от ВВП на оборону.
В августе телерадиокомпания ERR передавала, что эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
