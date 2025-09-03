Президент Эстонии рассказал о тратах на военную помощь Украине
Эстония в 2025 году потратила 0,3 процента ВВП на военную помощь Украине
© AP Photo / Henry NichollsПрезидент Эстонии Алар Карис
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эстония потратила 0,3% от ВВП на военную помощь Украине в этом году, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Эстония продолжит поддерживать Украину... Только в этом году мы потратили 0,3% от нашего ВВП на прямую военную поддержку Украины", - заявил политик, добавив, что военная промышленность страны сотрудничает с Украиной.
В Эстонии заявили об усталости Европы от конфликта на Украине
2 сентября, 10:23
Карис напомнил, что со следующего года страна начнет тратить более 5% от ВВП на оборону.
В августе телерадиокомпания ERR передавала, что эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.