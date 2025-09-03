Рейтинг@Mail.ru
Фицо раскритиковал ЕС за игнорирование торжеств в Китае
20:53 03.09.2025
Фицо раскритиковал ЕС за игнорирование торжеств в Китае
БРАТИСЛАВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае. Фицо в среду принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, организованных в Пекине. "Считаю большой ошибкой, что главы государств и премьеры государств-членов Европейского союза проигнорировали сегодняшние торжества в Китае", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook * в среду. В ходе видеообращения, которое он добавил к своей записи, Фицо выразил сожаление, что высшие представители государств-членов Европейского союза не присутствовали "на таком глобальном событии". "Если они думали, что таким образом добьются изоляции китайского чествования победы во Второй мировой войне, то сильно просчитались, потому что если кто-то сегодня и был изолирован, то это Европейский союз", - заключил Фицо. Словацкий премьер подчеркнул, что ему, как главе суверенного государства, никто не будет указывать, куда он может или не может ездить. Накануне Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Словакии на встрече в Пекине обсудили развитие отношений, Фицо определит время для посещения Белоруссии для обсуждения возможных вариантов сотрудничества.* запрещена в РФ как экстремистская
БРАТИСЛАВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае.
Фицо в среду принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, организованных в Пекине.
"Считаю большой ошибкой, что главы государств и премьеры государств-членов Европейского союза проигнорировали сегодняшние торжества в Китае", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook * в среду.
В ходе видеообращения, которое он добавил к своей записи, Фицо выразил сожаление, что высшие представители государств-членов Европейского союза не присутствовали "на таком глобальном событии".
"Если они думали, что таким образом добьются изоляции китайского чествования победы во Второй мировой войне, то сильно просчитались, потому что если кто-то сегодня и был изолирован, то это Европейский союз", - заключил Фицо.
Словацкий премьер подчеркнул, что ему, как главе суверенного государства, никто не будет указывать, куда он может или не может ездить.
Накануне Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Словакии на встрече в Пекине обсудили развитие отношений, Фицо определит время для посещения Белоруссии для обсуждения возможных вариантов сотрудничества.
* запрещена в РФ как экстремистская
