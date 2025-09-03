Рейтинг@Mail.ru
Норвегия объяснила покупку новых фрегатов "сдерживанием России" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/es-2039414359.html
Норвегия объяснила покупку новых фрегатов "сдерживанием России"
Норвегия объяснила покупку новых фрегатов "сдерживанием России" - РИА Новости, 03.09.2025
Норвегия объяснила покупку новых фрегатов "сдерживанием России"
Глава норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик объяснил покупку Норвегией новых фрегатов у Великобритании якобы "сдерживанием России", хотя РФ не раз... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:03:00+03:00
2025-09-03T16:03:00+03:00
в мире
россия
норвегия
великобритания
владимир путин
такер карлсон
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c662eec1f934dc74f3e73890fe20c6fc.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик объяснил покупку Норвегией новых фрегатов у Великобритании якобы "сдерживанием России", хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Основной потенциал новых фрегатов - сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине", - сказал Сандвик в интервью агентству Блумберг. Сандвик добавил, что новые фрегаты предназначены для охоты на подводные лодки. По словам министра, российский Северный флот, стратегические и многоцелевые подводные лодки якобы представляют угрозу для НАТО. Правительство Норвегии сообщило 31 августа, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26. Поставки начнутся в 2030 году. Британский премьер Кир Стармер заявил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250903/es-2039410817.html
россия
норвегия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_274:0:5138:3648_1920x0_80_0_0_8af63a1fdb3e6fcd8e18af51034a8951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, великобритания, владимир путин, такер карлсон, кир стармер, нато
В мире, Россия, Норвегия, Великобритания, Владимир Путин, Такер Карлсон, Кир Стармер, НАТО
Норвегия объяснила покупку новых фрегатов "сдерживанием России"

Глава МО Норвегии Сандвик объяснил покупку страной фрегатов сдерживанием России

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик объяснил покупку Норвегией новых фрегатов у Великобритании якобы "сдерживанием России", хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Основной потенциал новых фрегатов - сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине", - сказал Сандвик в интервью агентству Блумберг.
Сандвик добавил, что новые фрегаты предназначены для охоты на подводные лодки. По словам министра, российский Северный флот, стратегические и многоцелевые подводные лодки якобы представляют угрозу для НАТО.
Правительство Норвегии сообщило 31 августа, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26. Поставки начнутся в 2030 году. Британский премьер Кир Стармер заявил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза
Вчера, 15:48
 
В миреРоссияНорвегияВеликобританияВладимир ПутинТакер КарлсонКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала