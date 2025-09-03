Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза
ЕС планирует нарастить оборонные расходы на 2 триллиона евро к 2031 году
БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Страны — члены ЕС нарастят оборонные расходы на два триллиона евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности.
"Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", — сказала она.
По словам Каллас, сейчас ежегодные мощности Еврососюза по производству боеприпасов в шесть раз превышают показатели двухлетней давности.
"То же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет", — считает дипломат.
В марте ЕК представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которую позднее переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Она предусматривает выделение порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием в ближайшие четыре года. Примерно 650 миллиардов предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Согласно стратегии, расходы членов Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.
В последнее время страны ЕС все чаще говорят о мнимой угрозе со стороны России. Как накануне заявил Владимир Путин, любой здравомыслящий человек осознает, что у Москвы не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать. Тем не менее на Западе постоянно нагнетается какая-то истерия по этому поводу. Ранее президент пояснял, что таким способом недружественные государства пытаются одурачить собственное население и удержать имперское положение.