https://ria.ru/20250903/es-2039410817.html

Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза

Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза - РИА Новости, 03.09.2025

Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза

2025-09-03T15:48:00+03:00

2025-09-03T15:48:00+03:00

2025-09-03T16:34:00+03:00

евросоюз

мария каллас

в мире

кайя каллас

европа

еврокомиссия

украина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Страны — члены ЕС нарастят оборонные расходы на два триллиона евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности."Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", — сказала она.По словам Каллас, сейчас ежегодные мощности Еврососюза по производству боеприпасов в шесть раз превышают показатели двухлетней давности."То же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет", — считает дипломат.В последнее время страны ЕС все чаще говорят о мнимой угрозе со стороны России. Как накануне заявил Владимир Путин, любой здравомыслящий человек осознает, что у Москвы не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать. Тем не менее на Западе постоянно нагнетается какая-то истерия по этому поводу. Ранее президент пояснял, что таким способом недружественные государства пытаются одурачить собственное население и удержать имперское положение.

https://ria.ru/20250901/evrosoyuz-2038959484.html

https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017771280.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, мария каллас, в мире, кайя каллас, европа, еврокомиссия, украина, владимир путин, россия