Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза - РИА Новости, 03.09.2025
15:48 03.09.2025 (обновлено: 16:34 03.09.2025)
Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Страны — члены ЕС нарастят оборонные расходы на два триллиона евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности."Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", — сказала она.По словам Каллас, сейчас ежегодные мощности Еврососюза по производству боеприпасов в шесть раз превышают показатели двухлетней давности."То же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет", — считает дипломат.В последнее время страны ЕС все чаще говорят о мнимой угрозе со стороны России. Как накануне заявил Владимир Путин, любой здравомыслящий человек осознает, что у Москвы не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать. Тем не менее на Западе постоянно нагнетается какая-то истерия по этому поводу. Ранее президент пояснял, что таким способом недружественные государства пытаются одурачить собственное население и удержать имперское положение.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Страны — члены ЕС нарастят оборонные расходы на два триллиона евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности.
"Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", — сказала она.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года
1 сентября, 23:22
По словам Каллас, сейчас ежегодные мощности Еврососюза по производству боеприпасов в шесть раз превышают показатели двухлетней давности.
"То же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет", — считает дипломат.

В марте ЕК представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которую позднее переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Она предусматривает выделение порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием в ближайшие четыре года. Примерно 650 миллиардов предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Согласно стратегии, расходы членов Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.

В последнее время страны ЕС все чаще говорят о мнимой угрозе со стороны России. Как накануне заявил Владимир Путин, любой здравомыслящий человек осознает, что у Москвы не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать. Тем не менее на Западе постоянно нагнетается какая-то истерия по этому поводу. Ранее президент пояснял, что таким способом недружественные государства пытаются одурачить собственное население и удержать имперское положение.
Немецкий военнослужащий во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Politico узнало, чем Европе грозит повышение оборонных расходов
19 мая, 09:49
 
ЕвросоюзМария КалласВ миреКайя КалласЕвропаЕврокомиссияУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
