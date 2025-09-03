https://ria.ru/20250903/es-2039391538.html

Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС

Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС - РИА Новости, 03.09.2025

Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС

Польша потерпела поражение в попытке заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Евросоюзом. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T14:52:00+03:00

2025-09-03T14:52:00+03:00

2025-09-03T14:52:00+03:00

в мире

польша

франция

южная америка

меркосур

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg

ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша потерпела поражение в попытке заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Евросоюзом. Ранее власти Польши заявляли о решительном несогласии с подписанием соглашения и намерении сформировать блокирующее меньшинство. "Сегодня кроме Польши нет никого, кто бы хотел заблокировать соглашение с "Меркосур". Для блокирования нет партнеров", - сказал Туск. Он отметил, что Франция, с которой Польша надеялась вместе сформировать блокирующее меньшинство, отказалась это делать. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

https://ria.ru/20250902/investitsii-2039012782.html

польша

франция

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, франция, южная америка, меркосур