Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС
Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС
2025-09-03T14:52:00+03:00
в мире
польша
франция
южная америка
меркосур
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша потерпела поражение в попытке заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Евросоюзом. Ранее власти Польши заявляли о решительном несогласии с подписанием соглашения и намерении сформировать блокирующее меньшинство. "Сегодня кроме Польши нет никого, кто бы хотел заблокировать соглашение с "Меркосур". Для блокирования нет партнеров", - сказал Туск. Он отметил, что Франция, с которой Польша надеялась вместе сформировать блокирующее меньшинство, отказалась это делать. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
