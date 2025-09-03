Рейтинг@Mail.ru
Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС - РИА Новости, 03.09.2025
14:52 03.09.2025
Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша потерпела поражение в попытке заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Евросоюзом. Ранее власти Польши заявляли о решительном несогласии с подписанием соглашения и намерении сформировать блокирующее меньшинство. "Сегодня кроме Польши нет никого, кто бы хотел заблокировать соглашение с "Меркосур". Для блокирования нет партнеров", - сказал Туск. Он отметил, что Франция, с которой Польша надеялась вместе сформировать блокирующее меньшинство, отказалась это делать. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша потерпела поражение в попытке заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Евросоюзом.
Ранее власти Польши заявляли о решительном несогласии с подписанием соглашения и намерении сформировать блокирующее меньшинство.
"Сегодня кроме Польши нет никого, кто бы хотел заблокировать соглашение с "Меркосур". Для блокирования нет партнеров", - сказал Туск.
Он отметил, что Франция, с которой Польша надеялась вместе сформировать блокирующее меньшинство, отказалась это делать.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Инвестиции ЕС в оборону превысили 100 миллиардов евро
2 сентября, 09:52
 
