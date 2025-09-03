Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: идея ускоренного вступления Молдавии в ЕС рассеялась как туман - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/ekspert-2039470541.html
Эксперт: идея ускоренного вступления Молдавии в ЕС рассеялась как туман
Эксперт: идея ускоренного вступления Молдавии в ЕС рассеялась как туман - РИА Новости, 03.09.2025
Эксперт: идея ускоренного вступления Молдавии в ЕС рассеялась как туман
Идея ускоренного вступления Молдавии в Евросоюз, о чем так трепетно грезили в Кишиневе, неожиданно растаяла как утренний туман, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:55:00+03:00
2025-09-03T17:55:00+03:00
в мире
молдавия
украина
россия
евросоюз
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Идея ускоренного вступления Молдавии в Евросоюз, о чем так трепетно грезили в Кишиневе, неожиданно растаяла как утренний туман, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее в среду газета Politico сообщила, что Евросоюз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в организацию по сравнению с Украиной, поскольку этим недоволен Киев. При этом, как отмечало издание, процесс вступления Украины блокируется Венгрией. "Молдавские власти создали такой плотный информационный туман на тему ускоренной евроинтеграции, что в ее реальность поверила не только часть населения, но и некоторая часть экспертного сообщества. И правда, чего стоит большому и богатому Евросоюзу взять на обеспечение маленькую Молдову, хотя бы из пропагандистских целей? Но на деле оказалось достаточно одного окрика из Киева, чтобы в Брюсселе Молдове дали задний ход. А идея ускоренного вступления в ЕС рассеялась как утренний туман", - сказал Шорников Он считает, что на самом деле, конечно, дело не во влиятельности Киева. "Молдова воспринимается чиновниками ЕС в одной связке с Украиной. И если Украина им нужна для того, чтобы сдерживать Россию, то и Молдове ими уготована та же участь. А вот в качестве члена ЕС или НАТО у Молдовы появляются шансы избежать незавидной судьбы Украины, но разве этого Брюсселю нужно?" - задался вопросом эксперт. По его мнению, безопасность Молдавии для них элемент большой геополитической игры против России, они готовы ею пожертвовать. Тем более, что наличие российских миротворцев в регионе на фоне стагнации переговорного процесса с Приднестровьем делает задачу вовлечения Молдавии в конфликт достаточно простой. В то же время эксперт допустил, что у Молдавии все же есть один гипотетический шанс стать частью ЕС. "Но это возможно только в результате крупного регионального катаклизма, по итогам которого Молдова лишится и Приднестровья, и собственной государственности. Отдельные политики в Румынии мечтают об этом десятилетиями", - подчеркнул Шорников.
https://ria.ru/20250903/moldaviya-2039405519.html
https://ria.ru/20250903/moldaviya-2039385040.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, россия, евросоюз, politico, нато
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Евросоюз, Politico, НАТО
Эксперт: идея ускоренного вступления Молдавии в ЕС рассеялась как туман

Шорников: идея ускоренного вступления Молдавии в ЕС растаяла как утренний туман

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Идея ускоренного вступления Молдавии в Евросоюз, о чем так трепетно грезили в Кишиневе, неожиданно растаяла как утренний туман, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее в среду газета Politico сообщила, что Евросоюз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в организацию по сравнению с Украиной, поскольку этим недоволен Киев. При этом, как отмечало издание, процесс вступления Украины блокируется Венгрией.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Эксперт оценил слова президента Румынии о повторении Молдавией пути Грузии
Вчера, 15:30
"Молдавские власти создали такой плотный информационный туман на тему ускоренной евроинтеграции, что в ее реальность поверила не только часть населения, но и некоторая часть экспертного сообщества. И правда, чего стоит большому и богатому Евросоюзу взять на обеспечение маленькую Молдову, хотя бы из пропагандистских целей? Но на деле оказалось достаточно одного окрика из Киева, чтобы в Брюсселе Молдове дали задний ход. А идея ускоренного вступления в ЕС рассеялась как утренний туман", - сказал Шорников
Он считает, что на самом деле, конечно, дело не во влиятельности Киева. "Молдова воспринимается чиновниками ЕС в одной связке с Украиной. И если Украина им нужна для того, чтобы сдерживать Россию, то и Молдове ими уготована та же участь. А вот в качестве члена ЕС или НАТО у Молдовы появляются шансы избежать незавидной судьбы Украины, но разве этого Брюсселю нужно?" - задался вопросом эксперт.
По его мнению, безопасность Молдавии для них элемент большой геополитической игры против России, они готовы ею пожертвовать. Тем более, что наличие российских миротворцев в регионе на фоне стагнации переговорного процесса с Приднестровьем делает задачу вовлечения Молдавии в конфликт достаточно простой. В то же время эксперт допустил, что у Молдавии все же есть один гипотетический шанс стать частью ЕС. "Но это возможно только в результате крупного регионального катаклизма, по итогам которого Молдова лишится и Приднестровья, и собственной государственности. Отдельные политики в Румынии мечтают об этом десятилетиями", - подчеркнул Шорников.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Глава Румынии предложил Молдавии повторить путь Украины, считает эксперт
Вчера, 14:29
 
В миреМолдавияУкраинаРоссияЕвросоюзPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала