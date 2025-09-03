https://ria.ru/20250903/ekspert-2039470541.html

Эксперт: идея ускоренного вступления Молдавии в ЕС рассеялась как туман

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Идея ускоренного вступления Молдавии в Евросоюз, о чем так трепетно грезили в Кишиневе, неожиданно растаяла как утренний туман, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее в среду газета Politico сообщила, что Евросоюз отказался от идеи ускорить процесс вступления Молдавии в организацию по сравнению с Украиной, поскольку этим недоволен Киев. При этом, как отмечало издание, процесс вступления Украины блокируется Венгрией. "Молдавские власти создали такой плотный информационный туман на тему ускоренной евроинтеграции, что в ее реальность поверила не только часть населения, но и некоторая часть экспертного сообщества. И правда, чего стоит большому и богатому Евросоюзу взять на обеспечение маленькую Молдову, хотя бы из пропагандистских целей? Но на деле оказалось достаточно одного окрика из Киева, чтобы в Брюсселе Молдове дали задний ход. А идея ускоренного вступления в ЕС рассеялась как утренний туман", - сказал Шорников Он считает, что на самом деле, конечно, дело не во влиятельности Киева. "Молдова воспринимается чиновниками ЕС в одной связке с Украиной. И если Украина им нужна для того, чтобы сдерживать Россию, то и Молдове ими уготована та же участь. А вот в качестве члена ЕС или НАТО у Молдовы появляются шансы избежать незавидной судьбы Украины, но разве этого Брюсселю нужно?" - задался вопросом эксперт. По его мнению, безопасность Молдавии для них элемент большой геополитической игры против России, они готовы ею пожертвовать. Тем более, что наличие российских миротворцев в регионе на фоне стагнации переговорного процесса с Приднестровьем делает задачу вовлечения Молдавии в конфликт достаточно простой. В то же время эксперт допустил, что у Молдавии все же есть один гипотетический шанс стать частью ЕС. "Но это возможно только в результате крупного регионального катаклизма, по итогам которого Молдова лишится и Приднестровья, и собственной государственности. Отдельные политики в Румынии мечтают об этом десятилетиями", - подчеркнул Шорников.

