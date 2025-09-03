Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 03.09.2025 (обновлено: 12:15 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/eks-gubernator-2039331273.html
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.09.2025
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:09:00+03:00
2025-09-03T12:15:00+03:00
челябинская область
михаил юревич
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937039805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3e3ceb3f6062206c054b05070e1a700.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости."Юревич Михаил Валериевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в базе ведомства.Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей, он находится в международном розыске.
https://ria.ru/20250903/podmoskove-2039305850.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937039805_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0ab52e3198d09d68f176c19bdaadcc95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, михаил юревич, челябинск
Челябинская область, Михаил Юревич, Челябинск
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич снова попал в розыск

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкОснователь компании АО "Макфа", бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич
Основатель компании АО Макфа, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Юревич Михаил Валериевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в базе ведомства.
Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей, он находится в международном розыске.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Подмосковье директора магазина будут судить за убийство покупателя
Вчера, 10:52
 
Челябинская областьМихаил ЮревичЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала