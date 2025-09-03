https://ria.ru/20250903/eks-gubernator-2039331273.html
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.09.2025
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости."Юревич Михаил Валериевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в базе ведомства.Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей, он находится в международном розыске.
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск
