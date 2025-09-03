https://ria.ru/20250903/eks-gubernator-2039331273.html

Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск

Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск - РИА Новости, 03.09.2025

Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:09:00+03:00

2025-09-03T12:09:00+03:00

2025-09-03T12:15:00+03:00

челябинская область

михаил юревич

челябинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937039805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3e3ceb3f6062206c054b05070e1a700.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск, свидетельствует информация из базы МВД РФ, с которой ознакомилось РИА Новости."Юревич Михаил Валериевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в базе ведомства.Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей, он находится в международном розыске.

https://ria.ru/20250903/podmoskove-2039305850.html

челябинская область

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, михаил юревич, челябинск