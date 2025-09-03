В Египте откроют мобильные клиники для российских туристов
Египет откроет мобильные медицинские клиники для обслуживания туристов из России
КАИР, 3 сен - РИА Новости. Египет откроет мобильные клиники для обслуживания российских туристов, сообщило египетское управление здравоохранения.
Согласно заявлению, глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с послом России в Египте Георгием Борисенко, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в инвестиционных проектах в сфере здравоохранения и передачу российского опыта в области ядерной медицины.
"Они объявили об открытии клиник в центрах и отделениях семейной медицины управления, а также о создании мобильных клиник для обслуживания россиян, что должно поспособствовать медицинскому туризму в Египте", - отмечается в заявлении.
Ас-Собки также анонсировал расширенную встречу с крупнейшими российскими страховыми медицинскими компаниями с целью укрепления сотрудничества и предоставления российским туристам комплексных пакетов медицинского обследования и стоматологических услуг по сниженным ценам.
Глава египетского управления здравоохранения добавил, что одним из наиболее значимых проектов в сотрудничестве с РФ, запланированных к реализации, является создание международного центра диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии в одной из провинций Египта.